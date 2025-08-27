Lội nước đi cắm nhờ nồi cơm điện

Gia đình chị Vũ Thị Hồng, cư dân tòa E1A, có 2 vợ chồng, 2 con nhỏ (2 và 7 tuổi) cùng 1 cậu em trai vừa lên thăm. Chị Hồng kể, sáng 26/8, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, tràn cả vào thang máy. Sự cố diễn ra bất ngờ khiến gia đình chị và nhiều cư dân hoang mang, không kịp chuẩn bị phương án dự phòng.

"Mất điện bất ngờ, nhà không thể nấu nướng đồ ăn. Chúng tôi thay nhau đi thang bộ từ tầng 10 xuống tầng 1 nhận đồ ăn, nước uống do cư dân các tòa nhà lân cận tiếp tế. Mỗi lần leo đều mệt bở hơi tai”, chị Hồng kể.

Buổi tối, cả nhà thắp nến, ăn tạm cháo, bánh mì kẹp giò chả. Chị Hồng chỉ dám rửa mặt, rửa tay chân cho con, không dám tắm vì sợ hết nước. “Ở đây đã 7 năm nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ngập sâu, nước tràn cả vào sảnh, mất điện, mất nước kéo dài như thế này”, chị nói.

Các gia đình cùng tầng nhà chị Hồng đều có con nhỏ. Sáng sớm 27/8, thấy vẫn khó có điện, nước trở lại, nhiều gia đình bế con đi bộ 10 tầng xuống dưới, bì bõm lội nước để đến ở nhờ nhà người thân.

"Sáng nay tôi phải lội 1km ngập nước để ra đường bắt xe đi làm. Hiện có các xe nước sạch tới hỗ trợ nhưng chúng tôi ở tầng 10 cũng khó mà xách được nhiều nước lên tắm rửa. Chiều tối nay, gia đình tôi sẽ đi thuê nhà nghỉ. Các nhà nghỉ lân cận đã hết phòng, chắc phải đi xa khoảng 3-4km", chị Hồng nói.

Các tòa nhà tại chung cư Ecohome 1 mất điện tối om vào tối 26/8. Gia đình chị Hồng thắp nến để ăn tối. Ảnh: NVCC

Chị Thanh, sống cùng chồng và 2 con nhỏ ở tầng 9, tòa E3, cũng trải qua một ngày một đêm chật vật trong cảnh bị cô lập do mưa ngập.

"Tôi không nghĩ ngập nặng đến thế nên không dự trữ đồ ăn, nước sạch cũng chỉ trữ được một chút nên cảm giác như bị đánh úp”, chị Thanh chia sẻ.

Trưa 26/8, chị vẫn kịp đặt cơm ngoài, có thể lội ra cổng lấy. Nhưng đến chiều tối, ngập nặng hơn, vợ chồng chị phải xoay xở cách khác.

“Chồng tôi xách nồi cơm điện, đi bộ từ tầng 9 xuống sảnh, rồi lội nước khoảng 500m sang nhà người quen cắm nhờ. Trên đường về, anh ghé chợ mua thêm đồ ăn sẵn cho các con. Tôi thì lội nước đi sạc nhờ điện thoại”, chị kể.

Do thiếu nước sạch, việc vệ sinh chỉ làm qua loa. Hàng xóm cho chị một cây nến để thắp sáng vào buổi tối.

"Đêm qua, tôi chỉ ngủ được 2 tiếng vì thời tiết khá oi bức. Chồng tôi trải chiếu ngủ ở phòng sách, tôi và các con thì ngủ trong phòng. Các cháu trằn trọc khó ngủ, tôi phải quạt tay gần như cả đêm", chị Thanh nói.

Sáng 27/8, trời tiếp tục mưa, nước không rút được bao nhiêu, vợ chồng chị quyết định sơ tán ra khách sạn.

Các xe nước sạch tới hỗ trợ cư dân tòa nhà vào ngày 27/8. Ảnh: NVCC

Gia đình chị Nguyễn Nhật Ánh, cư dân Ecohome 1, phải ăn cơm trắng với muối, tương ớt vào trưa 26/8 vì mất điện bất ngờ mà nhà không trữ đồ ăn sẵn. Buổi tối, chị Ánh quyết định cùng gia đình sơ tán đến nhà người thân.

Khi ấy, trời mưa lớn, nước dâng cao, cả chung cư chìm trong bóng tối vì mất điện. "Tình cảnh khá hỗn loạn, người già vất vả, trẻ em quấy khóc", chị Ánh kể về cảnh "chưa từng có" ở tòa nhà mình ở.

Ấm áp tình hàng xóm ở chung cư

Chị Hà Ngọc cùng chồng và 2 con (4 và 13 tuổi) quyết định trụ lại chung cư. Chị Hà Ngọc dự trữ nước vào xô, chậu, thùng... Nước sạch không nhiều nhưng đủ để gia đình vệ sinh cá nhân.

Tối 26/8, cư dân ở các tòa chung cư lân cận chèo xuồng, gửi đồ ăn tiếp tế, chị Hà xuống xin suất ăn cho các con. Dù không đề huề nhưng cả nhà vẫn có bữa ăn ngon, ấm áp.

"Chồng tôi lội nước ra ngoài mua thêm bình ga, bếp ga mini phòng trường hợp mất điện kéo dài. Buổi tối, cả nhà ăn cơm bằng đèn pin điện thoại, sau đó kéo nhau đi ngủ sớm. Tôi trải chiếu dưới sàn, mở hết cửa ban công để đón gió.

Trong tình cảnh này, nhà tôi cảm thấy vẫn có thể khắc phục nên không di tản", Ngọc chia sẻ.

Gia đình chị Ngọc bật đèn pin điện thoại để đủ ánh sáng ăn tối. Gia đình được hàng xóm tiếp tế những ổ bánh mì

Chiều 27/8, chị Ngọc cùng cư dân tích cực dọn dẹp sảnh, thang máy để cuộc sống sớm bình thường trở lại.

"Thú thực, điều khiến tôi nhớ nhất 2 ngày qua không phải là khó khăn, thiếu thốn mà là sự giúp đỡ tận tình của mọi người. Những lúc thế này mới thấy tình làng nghĩa xóm ấm áp chừng nào”, Ngọc chia sẻ.