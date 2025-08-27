Ấm lòng trước sự tương trợ của mọi người

Sáng 27/8, bà Bùi Mai (52 tuổi) vẫn tất bật nhận đồ cứu trợ từ cư dân các tòa chung cư lân cận để phân phát cho bà con trong tòa nhà mình. Bà Mai cho biết, tòa Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) – nơi bà sinh sống – bị ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài từ sáng 26/8, dẫn đến mất điện, mất nước.

Chung cư Ecohome 1 mất điện, mất nước, bị cô lập do mưa ngập, cư dân chật vật trong sinh hoạt. Ảnh: Bùi Mai

“Hôm qua, nước dâng cao khoảng 1m, tràn vào thang máy. Cư dân bị cô lập, mất điện, mất nước, đời sống sinh hoạt rất vất vả, đặc biệt là người già và trẻ em”, bà nói.

Hiện nước đã rút bớt, nhưng tình trạng ngập vẫn còn, việc đi lại khó khăn và cư dân vẫn chưa có điện, nước sạch.

Từ sáng 26/8, bà Mai đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các tòa nhà lân cận để tiếp tế thức ăn, nước uống và đồ dùng thiết yếu cho cư dân Ecohome 1, đặc biệt ưu tiên người già và trẻ em. Lời kêu gọi của bà Mai đã được người dân xung quanh hồi đáp nhiệt tình.

Cư dân lân cận nấu cháo mang sang tiếp tế cho tòa Ecohome 1. Ảnh: Bùi Mai

Ngay trong chiều 26/8, cư dân các tòa Ecohome 2, 3 và Goldentime đã cùng nhau nấu cháo, xôi, bánh mì… mang sang hỗ trợ. Không chỉ vậy, họ còn gom góp đèn pin, sạc dự phòng… gửi tới để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

“Cư dân nơi tôi sống trước giờ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Khi đồ cứu trợ còn hạn chế, chúng tôi ưu tiên người già, trẻ em, sau đó mới đến các thành viên khác. Đến giờ, đồ cứu trợ đã dồi dào hơn và tình hình bớt khó khăn hơn”, bà Mai nói.

Trước sự tương trợ tận tình của người dân ở các tòa chung cư lân cận, bà Mai vô cùng xúc động. Thấy cảnh mọi người khệ nệ vượt ngập lụt bê sang những nồi cháo lớn, những túi bánh mỳ to, ở lại cùng phân phát cho mọi người, bà thấy ấm lòng.

Sự tương trợ của mọi người khiến bà Mai thấy ấm lòng. Ảnh: Bùi Mai

“Một bạn nữ ở tòa bên cạnh vừa mới sinh con không lâu, cũng ra nấu cháo, nấu xôi cứu trợ cho chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến mọi người. Tình làng nghĩa xóm khiến cư dân chúng tôi thấy ấm lòng trong những ngày khó khăn, chật vật thế này”, bà Mai nói.

Bà cho biết thêm, hiện cư dân tòa Ecohome 1 vẫn cần thêm các vật dụng như đèn pin, sạc dự phòng, chổi và các dụng cụ vệ sinh để dọn dẹp tòa nhà sau khi nước rút.

Xuyên đêm nấu đồ ăn hỗ trợ hàng xóm

Chiều 26/8, chị H. Thủy (cư dân tòa Ecohome 3) nghe tin tòa Ecohome 1 bị cô lập. Khi nhìn sang, thấy cả tòa nhà tối om, không một ánh đèn, chị không khỏi lo lắng.

Biết hàng xóm đang khó khăn, chị Thủy đăng tin cho mượn phòng khách để người già, trẻ nhỏ sang trú chân. “Tuy nhiên, tôi chưa đón được ai bởi bên đó mất điện, không có internet nên mọi người khó đọc được thông tin này”, chị Thủy nói.

Sáng 27/8, chị Thủy cùng nhiều người trong tòa tất bật chuẩn bị đèn pin, bếp cồn, thực phẩm cần thiết rồi vận chuyển sang hỗ trợ cư dân Ecohome 1.

Cũng trong sáng 27/8, vợ chồng chị Tạ Thị Thu, anh Võ Văn Khánh ở tòa Ecohome 3 đã hoàn thành hơn 100 chiếc xúc xích rán, 30 chiếc cơm cuộn, hơn 20kg xôi hạt sen, lạc, gà luộc để kịp mang tới tiếp tế cho cư dân ở tòa Ecohome 1.

Vợ chồng chị Thu chuẩn bị đồ để mang sang cho cư dân Ecohome 1. Ảnh: NVCC

Chị Thu cho biết, chị vừa sinh con được 4 tháng. Nghe tin người dân ở Ecohome 1 gặp khó khăn vì mất điện, mất nước cả ngày, vợ chồng chị trăn trở, muốn giúp đỡ.

“Chúng tôi chọn cơm cuộn, xôi và xúc xích... vì các món này có thể ăn trong cả ngày. Hai vợ chồng sơ chế rồi gần sáng thì dậy nấu cho nóng hổi. Hiện chồng tôi đang lái xe vận chuyển đồ sang cho mọi người.

Sáng nay, tòa nhà tôi cũng mất điện, tôi cũng đang không có nước nóng để pha sữa cho con”, chị Thu kể.

Những món ăn cứu trợ của chị Thu. Ảnh: NVCC

Chị Thu đã sống tại khu vực này 5 năm nên rất gắn bó: “Việc chúng tôi làm nhỏ bé thôi nhưng hy vọng giúp được mọi người lúc cần thiết”.

Trong khi đó, gia đình chị Lê Na - cư dân tòa Ecohome 1 - dùng xuồng vận chuyển đồ cứu trợ vào tòa nhà sáng 27/8. Mọi người chuẩn bị được 150 chiếc bánh mì pate – giò chả, 20 hộp bánh trôi, 20 kg bánh cuốn.

“Lần đầu tiên tòa nhà chúng tôi gặp cảnh ngập nặng, mất điện, mất nước kéo dài như thế này. Dù bản thân sức khỏe yếu nhưng tôi không thể không làm gì hỗ trợ. Trong lúc khó khăn, bà con dân cư càng cần hỗ trợ nhau hơn”, chị Na chia sẻ.