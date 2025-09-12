Ngày 12/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, bộ đàn đá này được phát hiện ngẫu nhiên vào năm 2014 khi người dân đào hố trồng tiêu tại xã Đắk Sắk (thuộc xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũ). Vị trí tìm thấy đàn đá này ở độ sâu từ 50cm đến 90cm.

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn. Ảnh: N.X

Đàn đá Đắk Sơn gồm 16 thanh, trong đó có 11 thanh nguyên vẹn, 5 thanh bị gãy đôi hoặc gãy ba, nhưng vẫn có thể gắn lại và đủ điều kiện để nghiên cứu kỹ thuật chế tác.

Các thanh đàn có chiều dài trung bình 57,6 cm, chiều rộng 12,4cm, độ dày 3cm, trọng lượng trung bình 3,94kg. Âm thanh của đàn đá có tần số dao động từ 191,9 Hz đến 4.500 Hz, cho thấy giá trị âm nhạc độc đáo của bộ đàn này.

Theo đó, đàn đá Đắk Sơn không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa mà còn mang nguồn gốc bản địa, được sản xuất tại chỗ trên vùng đất Tây Nguyên trong thời kỳ tiền sử.

Đàn đá Đắk Sơn được công nhận là Bảo vật quốc gia. Ảnh: N.X

Cùng dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Hang C3-C4 thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ).

Đây là một phần của hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, với cấu trúc địa chất độc đáo và giá trị nghiên cứu cao, hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Chư B'luk khoảng 600.000-200.000 năm trước.

Ngoài ra, lễ hội Tăm Blang M’prang Bon (lễ cúng rào bon trồng cây) của người M’nông cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.