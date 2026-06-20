Thuở nhỏ, Trần Quang Vũ say mê các ban nhạc châu Âu. Đọng lại trong anh là những hình ảnh, âm thanh của đàn guitar. Năm 2012, Vũ tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Trong thời gian học tập, Trần Quang Vũ tích cực tham gia hoạt động âm nhạc và đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên TP.HCM và toàn khối sinh viên Khoa Nghệ thuật. Năm 2018, anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn với số điểm chuyên môn xuất sắc của nhạc cụ lẫn thanh nhạc.

Một góc trưng bày sản phẩm Guitar Custom

Năm 2017, Trần Quang Vũ bén duyên với nghiệp làm đàn khi gặp được đúng nghệ nhân bậc thầy đã dìu dắt anh bước vào con đường sản xuất đàn guitar cao cấp chuyên nghiệp. “Ban đầu Guitar Custom Việt Nam là 1 cơ sở nhỏ với quy mô 5 thợ kỹ thuật và số vốn ít ỏi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2017, tôi dồn tâm sức và tiền bạc của mình để phát triển mảng guitar cao cấp. Hiện nay, tổng số vốn của chúng tôi đã hiện đã tăng hơn gấp nhiều lần. Đứng vai trò là nhà đầu tư chính, tôi luôn không ngừng học tìm hiểu thêm những kiến thức mới về guitar và những thứ liên quan. Năm 2019-2021, tôi có những đơn hàng thiết kế đầu tiên về guitar từ Nhật Bản và Úc. Hiện nay chúng tôi có 2 đơn vị trực thuộc là Trúc Giang tại Úc và Griffith Guitar tại Nhật Bản và một số đối tác nhỏ lớn trên khắp Việt Nam”.

Anh Trần Quang Vũ cũng cho biết thêm, để Guitar Custom Việt Nam thành công như hôm nay, anh cũng đã trải qua không ít khó khăn và thử thách. “Hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc, 8 năm sản xuất guitar theo yêu cầu, tôi thấy mình được sống với đúng đam mê của mình. Ngược lại, tôi cũng trải qua không ít lần mệt mỏi và có lúc tưởng như sẽ gục ngã khi chính công việc mình rơi vào bế tắc, nhưng đâu đó tôi vẫn có những điều may mắn đến với tôi”, anh nói.

Tháng 4/2023, Trần Quang Vũ vinh dự đạt giải thưởng Doanh nhân Sao Vàng xuất sắc thời kỳ hội nhập. Tháng 11/2023, anh Vũ nhận danh hiệu Doanh nhân - Nhà tri thức Việt Nam tiêu biểu đổi mới sáng tạo năm 2023.

Trần Quang Vũ nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam 2023

Với khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, Trần Quang Vũ cho biết, anh luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng trong sản xuất và cải thiện đa dạng mẫu mã. Anh chia sẻ, điểm nhấn của Guitar Custom Việt Nam chính là những sản phẩm chất lượng được thiết kế độc đáo, riêng biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bằng kiến thức chuyên sâu về guitar cùng hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, Guitar Custom Việt Nam mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm độc đáo, ấn tượng và chất lượng cao.

Nhờ ứng dụng quy trình sản xuất đàn guitar chuyên nghiệp, cùng với chữ “Tâm” và chữ “Tầm” trong sản xuất kinh doanh, Guitar Custom Việt Nam luôn bảo đảm chất lượng và năng suất hoạt động. Cung ứng cho thị trường âm nhạc nhiều mẫu mã, thiết kế, chất liệu đàn guitar khác nhau.

Bật mí về những định hướng trong thời gian tới, Trần Quang Vũ cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển các mẫu mã đa dạng hơn và sắc sảo hơn về hình thức lẫn âm thanh gồm các mẫu Acoustic và Classic với chất liệu tốt nhất và những phụ kiện đi kèm chất lượng cao”.

Minh Hà