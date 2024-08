Tại chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), Nguyễn Lee Hiếu biểu diễn While My Guitar Gently Weeps - ca khúc nổi tiếng trong White Album của The Beatles, phát hành năm 1968.

Lee Hiếu ấn tượng với ca khúc này vì em mong mọi người trên thế giới yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn.





Nguyễn Lee Hiếu giành giải Nhất bảng thi Guitar - Ukulele lứa tuổi tiểu học.

Ban giám khảo rất ấn tượng với phần biểu diễn của Lee Hiếu, đánh giá em nổi bật trong hơn 4.000 thí sinh năm nay.

Lee Hiếu cũng vượt qua vòng phỏng vấn, được lựa chọn biểu diễn trong đêm bế mạc trao giải Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) - Hong Kong International Music Festival (HKIMF) 2024, diễn ra ngày 20/9 tới.

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, nhận xét: “Nguyễn Lee Hiếu là cậu bé tài năng, nổi bật giữa nhiều thí sinh và là niềm tự hào của đoàn HKIMF Vietnam. Chúng tôi mong thành quả này sẽ giúp em nuôi dưỡng đam mê và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên con đường âm nhạc".



Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà và các thành viên đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi.

Nguyễn Lee Hiếu, 8 tuổi, yêu âm nhạc từ nhỏ và đã học đàn Ukulele trong 3 năm. Âm nhạc trở thành phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Nguyễn Lee Hiếu ước mơ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, muốn âm nhạc của mình mang lại niềm vui cho mọi người. Bên cạnh việc học đàn, em cũng học tốt các môn ở lớp.

Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 thu hút hơn 90.000 thí sinh từ 120 quốc gia tham gia vòng sơ loại. Vòng chung kết, với chuỗi sự kiện kéo dài một tuần, quy tụ hơn 4.000 thí sinh đến Hong Kong (Trung Quốc) tham dự.

Nguyễn Lee Hiếu biểu diễn tại chung kết:

Ảnh: BTC