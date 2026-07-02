Hướng tới Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, dàn kèn quy mô khoảng 700 thành viên đã được huy động và luyện tập tích cực để phục vụ phần phụng vụ âm nhạc trong đại lễ.

Đây được xem là một trong những lực lượng tham gia có quy mô lớn, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trọng thể cho sự kiện tôn giáo đặc biệt tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.

Theo thông tin từ các đơn vị phụ trách phụng vụ, lực lượng dàn kèn được hình thành từ nhiều hội kèn thuộc Liên đoàn kèn miền Đại Đồng, quy tụ các thành viên đến từ nhiều giáo xứ khác nhau.

Trong thời gian qua, các đội kèn đã tổ chức nhiều đợt luyện tập tập trung nhằm bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật biểu diễn, nhịp độ và khả năng phối hợp trong quy mô hợp luyện lớn.

Quá trình chuẩn bị được triển khai theo mô hình phân nhóm chuyên môn, kết hợp với các buổi hợp luyện toàn liên đoàn. Các nhạc công tham gia đều thể hiện tinh thần kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm và sự dấn thân phục vụ cộng đoàn.

Sự hiện diện của dàn kèn không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn.

Tiếng kèn vang lên trong thánh lễ không đơn thuần là âm thanh nghệ thuật, mà còn là lời cầu nguyện được diễn tả bằng âm nhạc, góp phần nâng đỡ đời sống đức tin của hàng chục nghìn người hành hương.