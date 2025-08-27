Theo HK01, tối 23/8, anh Xin Hongbiao có mặt tại một bãi biển vắng người ở thành phố để chụp ảnh bầu trời đêm. Anh bất ngờ nhìn thấy một tia sét xanh phóng vọt lên bầu trời.

Ảnh: HK01

Hình ảnh do Xin Hongbiao chia sẻ nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng sửng sốt.

Nhiều người bình luận, được tận mắt chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc này, nhiếp ảnh gia chắc chắn "vui hơn trúng số". Sét xanh cực kỳ hiếm gặp trong tự nhiên.

Ông Yang Yuexin, chuyên gia cao cấp thuộc Cục Khí tượng Thâm Quyến, cho biết, sét xanh là dạng phóng điện khí quyển đặc biệt, thường xuất hiện gần đỉnh các đám mây đối lưu mạnh.

Đây là lần hiếm hoi hình ảnh sét xanh được ghi lại rõ nét. Ảnh: Weibo

"Khi điện trường trong mây đạt cường độ cực lớn, các phân tử nitơ trong khí quyển bị kích thích và phát ra ánh sáng xanh lam huyền ảo.

Hiện tượng chỉ kéo dài vài phần nghìn giây nhưng đủ sáng để vươn lên tận tầng điện ly, ở độ cao hàng chục km", ông Yang giải thích. Ông cũng nhấn mạnh xác suất ghi lại hiện tượng này còn hiếm hơn cả “sét đỏ”.

Hiện tượng sét đỏ. Ảnh: HK01

Theo ông Yang, trên toàn thế giới mỗi năm chỉ có vài trường hợp tương tự. "Khoảnh khắc ở Lục Phong có thể xem là một trong những lần sét xanh được ghi lại rõ nét nhất tại Trung Quốc", ông khẳng định.

Các chuyên gia lưu ý, sét xanh không nhất thiết liên quan trực tiếp đến bão nhưng bão tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng này xuất hiện.

Sét xanh hay đỏ thường xuất hiện ở khoảng cách xa so với tâm dông, vì vậy người quan sát hoặc nhiếp ảnh gia nên giữ khoảng cách an toàn từ 100-300km để tránh rủi ro bị sét đánh trực tiếp và có được góc chụp đủ rộng.