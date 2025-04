Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã ký ban hành công văn gửi các địa phương về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp.

Trước đó, ngày 18/4, Quảng Nam đã ban hành nghị quyết về sắp xếp 233 đơn vị hành chính cấp xã cũ thành 88 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tên gọi các xã sau sắp xếp của TP Tam Kỳ gồm các phường: Tam Kỳ, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Nam, Tam Kỳ Bắc; TP Hội An gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm).

Còn lại các huyện, thị của Quảng Nam được đặt tên xã, phường mới theo cách lấy tên huyện thị, kèm số thứ tự 1,2,3…

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình lấy ý kiến cử tri, tại một số địa phương, cử tri có kiến nghị đặt tên theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu tại điều 7, Nghị quyết 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Trong trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với nghị quyết 45 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo với Sở Nội vụ trước ngày 21/4.

TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nhìn từ trên cao Ảnh: Hà Nam

Quảng Ngãi lấy tên liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đặt cho xã mới

Tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 170 xuống còn 56 đơn vị, gồm 6 phường, 49 xã và đặc khu Lý Sơn. Việc lấy ý kiến người dân được triển khai từ ngày 20/4.

Cụ thể, TP Quảng Ngãi sau sắp xếp có 3 phường (Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng) và 2 xã (Tịnh Khê, An Phú). Huyện đảo Lý Sơn được chuyển nguyên trạng thành đặc khu Lý Sơn.

Các huyện khác được tổ chức lại với tên gọi thống nhất và theo hướng rút gọn: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng…

Riêng huyện Ba Tơ còn lại 8 xã, đặt tên bằng chữ: Ba Xa, Ba Vì, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động và 1 xã mới mang tên Đặng Thùy Trâm nhằm tri ân nữ bác sĩ, liệt sĩ từng hoạt động và hy sinh tại đây.

Xã Đặng Thùy Trâm được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã: Ba Trang và Ba Khâm (huyện Ba Tơ).

Theo tỉnh Quảng Ngãi, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm có công đóng góp to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Quảng Ngãi nói chung, trong đó có xã Ba Trang nói riêng.

Xã Ba Trang cũng là nơi bác sĩ hoạt động và hy sinh vào ngày 22/6/1970. Do đó, việc đặt tên thành xã Đặng Thùy Trâm có ý nghĩa lịch sử đối với xã Ba Trang hiện nay.