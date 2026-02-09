Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) vừa công bố 10 chương trình hòa nhạc đặt vé trước năm 2026 diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chuỗi chương trình Hoà nhạc đặt vé trước của VNSO đã được xây dựng từ 2005, đến nay đã có 179 chương trình. Các chương trình tiếp theo, từ số 180 gồm 10 buổi hòa nhạc xuyên suốt từ tháng 3/2026 đến tháng 1/2027, quy tụ các nhạc trưởng và nghệ sĩ độc tấu uy tín trong nước và quốc tế với những tác phẩm kinh điển tiêu biểu của kho tàng giao hưởng – thính phòng thế giới.

Mùa hòa nhạc 2026 được xây dựng theo các trục ý tưởng nghệ thuật chính gồm chuỗi tác phẩm của Haydn (4 chương trình) và Tchaikovsky (3 chương trình), bên cạnh những tác phẩm lớn của nhiều tác giả khác như: Dvořák, Mahler, Wagner, Rachmaninov, Mozart, Ravel… phản ánh chiều sâu lịch sử cũng như sự đa dạng phong cách của âm nhạc cổ điển phương Tây.

Chương trình khai mạc mùa diễn năm nay sẽ được tổ chức vào 20h ngày 1/3/2026 tại Phòng hoà nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Buổi diễn do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy, với nghệ sĩ piano Henri Sigfridsson độc tấu, trình diễn 2 tác phẩm: Les Préludes (Thơ Giao hưởng Những khúc dạo đầu) của Franz Liszt và Concerto piano số 2 cung Đô thứ, Op. 18 của Sergei Rachmaninov.

Chương trình đầu tiên của mùa diễn - số 180 sẽ diễn ra vào ngày 28/3, mở đầu chuỗi tác phẩm Haydn I và Tchaikovsky I, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sado Yutaka cùng nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Các chương trình trong năm 2026 sẽ mang đến những điểm nhấn nghệ thuật đa dạng, với những tác phẩm luôn được công chúng yêu nhạc cổ điển mong chờ: Hai concerto piano số 2 và 3 của Rachmaninov; Concerto piano Sol trưởng của Ravel, Giao hưởng số 4-5-6 của Tchaikovsky; Giao hưởng No.8 và No.9 Từ thế giới mới của Dvořák, Bài ca Trái đất của Mahler…

Tham gia chuỗi hòa nhạc đặt vé trước của VNSO 2026 có nhiều vị chỉ huy quen thuộc với công chúng yêu nhạc Việt Nam như: Honna Tetsuji, Sado Yukata, Zahia Ziouani, Mikhail Kirchhoff, Kim Xuân Hiếu, Nguyễn Phú Sơn, Nguyễn Khắc Thành…

Các nghệ sĩ độc tấu, ca sĩ đơn ca là những nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế, đại diện cho nhiều thế hệ và phong cách biểu diễn như: Henri Sigfridsson, Phan Đỗ Phúc, Slava Kiselev, Tobi Tan Kai Rong, Phạm Lê Phương, Nguyễn Đăng Quang, Kudo Shigenori, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Khắc Hoà, Nguyễn Thiện Minh…

Chuỗi chương trình đã và đang tiếp tục khẳng định định hướng nghệ thuật lâu dài, bền vững, hướng tới xây dựng thói quen thưởng thức âm nhạc nghệ thuật cho công chúng, đồng thời tạo không gian gặp gỡ giữa di sản giao hưởng kinh điển và đời sống âm nhạc đương đại tại Việt Nam.