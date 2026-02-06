Gần 4 tháng sau show diễn tại Hà Nội, các fan của Secret Garden nức lòng khi được nghe những giai điệu quen thuộc của Song From A Secret Garden với cảnh sắc tuyệt đẹp thực hiện tại Ninh Bình. Đây có lẽ là ca khúc phù hợp nhất để làm MV của nhóm và việc chọn địa điểm quay tại Ninh Bình có thể nói là hoàn hảo. Ngay khi ra mắt sáng 6/2, Song From A Secret Garden nhận sự tán dương đặc biệt với hình ảnh và âm thanh đẳng cấp quốc tế.

Tháng 10/2025, âm nhạc của Secret Garden đã vang lên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đưa hơn 3.000 khán giả Việt Nam bước vào một "khu vườn" của âm nhạc và cảm xúc suốt gần hai giờ đồng hồ. Trong lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, Secret Garden đã giới thiệu hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu đánh dấu hành trình 30 năm của nhóm. Những tràng pháo tay liên tục vang lên trong khán phòng khi văn hóa truyền thống và phong cảnh Việt Nam hòa quyện trong các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới.

Hình ảnh ấn tượng trong MV của nhóm tại Ninh Bình.

Ngay sau 2 đêm diễn tại Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã ghé thăm mảnh đất Ninh Bình và ghi hình MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam. Lấy bối cảnh Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình đi qua Tràng An, Cúc Phương, Bích Động... như bản hòa âm giữa thiên nhiên và mỹ cảm âm nhạc mang sắc thái thần thoại của Secret Garden.

Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành ghi hình, bộ đôi bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và giàu cảm hứng của Ninh Bình. Theo Fionnuala Sherry, việc được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại một cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc như hòa quyện, tạo nên một vòng tròn cảm xúc trọn vẹn.

Đồng quan điểm, nghệ sĩ Rolf Løvland chia sẻ thêm: "Âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên tại Ninh Bình cộng hưởng với nhau một cách rất tự nhiên. Được bao quanh bởi vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên nơi đây và để thiên nhiên trở thành một phần của âm nhạc, đó là một trải nghiệm thật sự rất đẹp đối với chúng tôi".

Họ khẳng định đây là ký ức khó quên trong hành trình biểu diễn tại Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Báo Nhân Dân, IB Group Việt Nam và dự án Good Morning Vietnam đã là cầu nối để nhóm được trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa âm nhạc trong một không gian di sản giàu giá trị văn hóa và nhân văn.

Hai thành viên Secret Garden chơi đàn trong bối cảnh đẹp như tranh vẽ.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ra mắt MV sáng 6/2: "Cảm xúc của tôi khi xem bản nháp cuối cùng thực sự vô cùng xúc động.

Đây không phải lần đầu tiên báo Nhân Dân ra MV. Lần đầu mời Kenny G chúng tôi cũng có MV đẹp về Hà Nội. Lần 2 ban nhạc Bond quảng bá cho Hạ Long theo sắc thái sôi động được đón nhận nồng nhiệt. Ninh Bình nơi cảnh sắc tuyệt vời và từ đầu chúng tôi cũng không giấu giếm việc thực hiện MV của Secret Garden tại đây. Chúng ta đã xem các bộ phim Hollywood quay cảnh sắc Ninh Bình đã rất đẹp nhưng tôi tin xem MV này khán giả sẽ có cảm nhận khác về Ninh Bình.

Điểm độc đáo của chương trình này là sau đêm nhạc có MV quảng bá du lịch địa phương. Đây là sáng kiến của Báo Nhân Dân và được sự ủng hộ của các nghệ sĩ. Vì bình thường nếu mời các nghệ sĩ làm MV như vậy phải mất hàng triệu USD. Với MV này chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ 2 lần trước nên lần này khá suôn sẻ, việc sắp đặt hoàn thiện hơn".

Ông Lê Quốc Minh và Ông Nguyễn Thuỳ Dương tại sự kiện.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam - Giám đốc sản xuất MV chia sẻ: "Nếu Bond in Vietnam ghi hình tại bối cảnh biến trên vịnh Hạ Long thì Secret Garden in Vietnam đặt thách thức lớn hơn khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong 1 buổi quay. Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng biến liên tục, đến dòng sông Thủy Đình - Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán riêng về kỹ thuật cách kể chuyện, sao cho vừa phù hợp với không gian, vừa giữ được mạch cảm xúc thống nhất cho toàn bộ MV".

Ông Thuỳ Dương cho biết rất may mắn là vào ngày quay MV, thời tiết vô cùng ủng hộ khiến buổi ghi hình rất suôn sẻ. Theo yêu cầu của Secret Garden, BTC phải sử dụng cây đàn piano thương hiệu thế giới mà ở Việt Nam chỉ có vài cây trị giá vài trăm ngàn USD xuống bối cảnh Thuỷ Đình. Để đảm bảo không đụng chạm tới hệ sinh thái của di sản và có hình ảnh đẹp nhất, BTC dùng cần cẩu vào chục tấn để nâng cây đàn đặt xuống bè tre ở bối cảnh Thuỷ Đình.

Ông Lê Quốc Minh trao MV cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện hãng hàng không, các cơ quan truyền thông trong đó có Báo VietNamNet.

Tại lễ ra mắt sáng 6/2, BTC đã trao tặng MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình, đại diện Báo VietNamNet, Báo VietnamPlus... nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Hôm nay tôi rất xúc động trong không khí sang trọng và đầy cảm hứng của lễ ra mắt MV. Thay mặt tỉnh Ninh Bình chúc mừng và đánh giá cao sáng kiến của Báo Nhân Dân. Hôm nay ngồi tại Thủ đô xem MV về quê hương và đất nước tôi xúc động đến chảy nước mắt. Nếu đồng bào xa quê trong Tết này và xem được hình ảnh này có lẽ rất nhớ về quê hương. Tôi đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề chuyên nghiệp, hiện đại, có sức sáng tạo lớn. Có lẽ đây là sản phẩm truyền thông ấn tượng mà tôi từng tiếp xúc".