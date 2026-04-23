Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào lúc 20h ngày 25/4. Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến hiện nay như: Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus.

Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, chương trình còn là hành trình nghệ thuật gồm 3 chương, dẫn dắt người xem đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại rực rỡ. Qua đó, hình ảnh Sầm Sơn được khắc họa rõ nét với diện mạo ngày càng hiện đại và năng động - nơi các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn song hành cùng quá trình phát triển hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch.

Điểm nhấn ấn tượng trên sân khấu là hình tượng trống đồng - biểu trưng của văn hóa Việt - được kết hợp hài hòa với các khối kiến trúc hiện đại, tạo nên tổng thể vừa giàu bản sắc, vừa mang đậm hơi thở của kỷ nguyên mới.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất trong đêm khai mạc chính là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm Sầm Sơn; đồng thời là dấu ấn ấn tượng mở màn cho một mùa du lịch hè sôi động và đầy kỳ vọng.