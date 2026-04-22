Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), dự án âm nhạc đặc biệt MV Có Bác trong tim chính thức được phát hành vào lúc 11h30 ngày 22/4/2026. Đây là sản phẩm của 'Em bé Chất' Xệ Xệ được ê-kíp đầu tư và mời Divo Tùng Dương tham gia đồng thời có sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Tuyên tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa của nhiều thế hệ trong âm nhạc Việt Nam.

Ê-kíp thực hiện MV tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ, Có Bác trong tim được khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ ca khúc bất hủ Như có Bác trong ngày đại thắng - bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4/1975. Từ một nhạc phẩm quen thuộc đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại để tạo nên một tác phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Không đi theo lối kể chuyện mang tính hoài niệm,

MV Có Bác trong tim của Em bé chất Xệ Xệ lan tỏa những hình ảnh lịch sử và ý nghĩa dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Đặc biệt hơn, nó được thể hiện với tinh thần năng động, tích cực và giàu sức trẻ, như lời khẳng định rằng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay.

Điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm âm nhạc này là sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhí 'Em bé Chất' Xệ Xệ và ca sĩ Tùng Dương. Nếu như Tùng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm và không ngừng tìm tòi đổi mới, thì Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo và tự nhiên của thế hệ măng non. Hai màu sắc âm nhạc tuy khác biệt về độ tuổi nhưng gặp nhau ở tinh thần tích cực, tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới cho ca khúc.

Tùng Dương và bé Xệ Xệ trong MV.

Ở nhiều khoảnh khắc, chất giọng đầy nội lực của Tùng Dương đóng vai trò dẫn dắt, nâng đỡ, trong khi phần thể hiện của Xệ Xệ đem lại cảm giác gần gũi, tươi tắn, dễ chạm đến người nghe. Việc một giọng ca nhí thực hiện MV với ca khúc về Bác cũng góp phần truyền tải thông điệp rằng tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác không chỉ nằm trong ký ức của thế hệ đi trước mà vẫn đang được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong trái tim của thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, MV gây xúc động khi có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc gốc truyền cảm hứng cho dự án lần này mà còn là đại diện cho một thế hệ đi trước đã chứng kiến, cống hiến và đồng hành cùng những năm tháng lịch sử của đất nước. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện bình dị, điềm đạm trong MV như một chứng nhân của thời đại, tạo nên khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp 30/4 mang ý nghĩa như những gạch nối, thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai.

Theo tiết lộ của ê-kíp thực hiện, nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ hào hứng xuất hiện trong MV Có Bác trong tim mà còn ký tặng cho bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng để tài năng nhí có thể lan tỏa tới thế hệ mầm non tương lai qua cách thể hiện của mình.

Điểm chạm lớn nhất của Có Bác trong tim nằm ở ý tưởng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại, còn Xệ Xệ tượng trưng cho mầm xanh mai sau của đất nước. Ba thế hệ cùng xuất hiện trong một tác phẩm tạo nên hình ảnh đẹp về sự kế thừa và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cùng niềm kính yêu vô hạn gửi tới Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tùng Dương.

Chị Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ: "Năm 2026 này bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng đã tròn 51 tuổi. Một bài hát lâu đời qua một giọng hát trẻ em dễ thương như Xệ Xệ khiến tác giả cảm thấy rất hạnh phúc. Ca khúc này đã được toàn dân hát, đi qua từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lúc bài hát ra đời tôi mới là 1 cô bé 7 tuổi. Giờ đây bài hát được Xệ Xệ hát sau 51 năm vẫn mang tới có cảm giác hân hoan và có một niềm tự hào Việt Nam như khi ca khúc ra đời năm 1975.

Cách làm mới các bài nhạc cách mạng để đến gần với giới trẻ là xu hướng hiệu quả. Bởi rõ ràng ca khúc ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ rồi, giá trị âm nhạc và giai điệu vẫn còn như vậy nhưng ở xu thế xã hội mới khi những người trẻ thích giai điệu sôi động hơn rất nhiều thì cách thể hiện của Xệ Xệ cũng như các bạn khác rất phù hợp. Tôi nghĩ khán giả trẻ sẽ rất yêu thích sản phẩm này".

Sự kết hợp của 2 thế hệ nghệ sĩ trong MV.

Còn ca sĩ Tùng Dương nói: "Thông qua tác phẩm này, ngoài giọng hát mang tinh thần hiệu triệu của Tùng Dương với sự có mặt của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng như tiếng rap của em bé Xệ Xệ như mở ra thế hệ tương lai của đất nước. Mỗi sản phẩm chúng tôi làm đều có thông điệp về sự nhân văn và giá trị trường tồn của âm nhạc cũng như sự kết nối giữa các thế hệ để một tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Đó là lòng yêu nước, sự gìn giữ tinh thần dân tộc. Bài hát dung dị thôi nhưng với điệp khúc 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' luôn luôn là bài hát ngự trị trong trái tim của người Việt Nam".

Đỗ Lê