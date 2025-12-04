Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 11/11 đến 7/12. Sự kiện không chỉ tôn vinh văn hóa trà Việt mà còn tạo cú hích quan trọng cho du lịch, ngoại giao, kinh tế và hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của Lâm Đồng.

Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Trang Pháp và nhiều nghệ sĩ sắp “đổ bộ”, sẵn sàng khuấy đảo xứ ngàn hoa

Đặc biệt, từ ngày 5 - 7/12 sẽ là chuỗi hoạt động quy mô, quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" của Vbiz và quốc tế. Những giọng ca hàng đầu như Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Dương Hoàng Yến, Tăng Duy Tân, Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Đông Hùng, Trang Pháp…, đại diện nhan sắc quốc tế như Miss Cosmo 2024 Tata, Miss Cosmo Vietnam Xuân Hạnh cùng 80 thí sinh Miss Cosmo 2025 hứa hẹn mang đến không khí bùng nổ cho mùa lễ hội cuối năm tại Đà Lạt.

Tối 5/12, Lễ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - Xuân Hương sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động bằng chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (Tata) và Miss Cosmo Vietnam Xuân Hạnh. Khán giả sẽ được thưởng thức loạt bản hit quen thuộc như Một vòng Việt Nam, Hello Việt Nam, Đi giữa trời rực rỡ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Những kẻ mộng mơ…

Đêm khai mạc còn trở nên rực rỡ hơn với màn trình diễn Carnival của 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia, tạo nên không khí sôi động và giàu bản sắc giữa lòng Đà Lạt.

Tea Fest - chương trình âm nhạc, trình diễn Miss Cosmo mang đến trải nghiệm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và thế giới đầy ấn tượng

Ngày 6/12, chương trình Tea Fest tại Nhà máy chè cổ 1927 tiếp tục là điểm nhấn với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại qua phần trình diễn của Liz Kim Cương, Đức Tuấn, Thủy Bùi, MLee, Tăng Duy Tân và Akari. 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế sẽ trình diễn áo dài, tái hiện bản sắc các vùng trà, mang đến khoảnh khắc giao thoa nghệ thuật Đông - Tây độc đáo.

Tuyến đường trung tâm Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ sôi động sắc màu carnival với dàn xe cổ cùng các mô hình xe sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa trà của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới

Lễ hội Trà quốc tế 2025 sẽ khép lại bằng đêm bế mạc 7/12 tại Quảng trường Lâm Viên với sự xuất hiện của Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Kay Trần. Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng kết hợp sôi động hứa hẹn tạo ra khoảnh khắc ấn tượng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp tinh hoa của văn hóa trà Việt.

World Tea Fest 2025 không chỉ là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật mà còn là sự kiện đa chiều kết hợp du lịch, kinh tế và ngoại giao. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật hoành tráng, Lễ hội còn tạo không gian trải nghiệm trà chuyên sâu, triển lãm văn hóa và mở rộng giao thương quốc tế.

Lễ hội do Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo đồng tổ chức.

