Tối 26/8, tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngay khi tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch, làn sóng ăn mừng tiếp tục lan rộng trong giới nghệ sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng thách thức fan Hà Nội: "Đố mấy bạn Hà Nội bắt cóc được mình đi bão". Ca sĩ Hương Tràm cũng sốt ruột hỏi bạn bè trên trang cá nhân nên "đi bão" ở đâu để cùng nhau chụp hình lưu giữ khoảnh khắc, trong khi ca sĩ Trang Nhung chọn xuống đường ăn mừng cùng con gái và những người thân yêu.

Ca sĩ Anh Tú cùng bố lên xe ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Ca sĩ Anh Tú chở bố trên xe đi ra đường để tận hưởng không khí ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Anh hẹn mọi người trên đường đi ăn lẩu Thái, tiếp nối trào lưu đùa vui về món ăn này sau trận thắng. Bộ đôi ca sĩ Mono và Dương Hoàng Yến cũng góp mặt trong không khí chung với lời chúc mừng ngắn gọn "Việt Nam vô địch" dành cho đội tuyển.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bay từ TPHCM ra Hà Nội và được chứng kiến trận đấu của tuyển Việt Nam với Thái Lan. Anh cũng lần đầu được hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Nguyễn Văn Chung không giấu sự xúc động khi viết chia sẻ sau trận đấu: ''Không biết nói gì nữa, một ngày tuyệt vời và trọn vẹn! Chúc mừng đội tuyển Việt Nam chúng ta với chiếc cúp vàng vô địch ASEAN Cup 2026! Tự chúc mừng Khát vọng vinh quang đã có màn debut đáng nhớ trước 40 ngàn khán giả tại sân và nhiều khán giả trên cả nước''.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xuống đường Hà Nội ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Trực tiếp có mặt trên khán đài sân vận động ở Hà Nội theo dõi trận chung kết, kiện tướng Khánh Thi kể lại cảm giác hồi hộp đến phút cuối dù bản thân vốn là dân thể thao đã quen với cường độ thi đấu đỉnh cao. Chị chia sẻ niềm hạnh phúc khi được hoà cùng hàng nghìn cổ động viên hô vang khoảnh khắc Việt Nam đăng quang cũng như hòa vào dòng người náo nhiệt trên đường phố về đêm.

Khánh Thi, Dương Hoàng Yến, Mono.

Một trong những chia sẻ được chú ý nhất đến từ MC Thảo Vân khi chị đang ở trên máy bay đúng lúc trận chung kết diễn ra. Vừa hạ cánh, chị và nhiều hành khách khác nháo nhác hỏi nhau kết quả, người tưởng trận đấu phải đá thêm hiệp phụ vì nghe "2 đều", người lại hoang mang không hiểu sao Việt Nam ghi ít bàn hơn đối thủ mà vẫn vô địch. Thảo Vân hài hước tổng kết: "Ôi cái cảm giác tất cả đều ngơ ngác, vui mừng và chẳng hiểu cái gì lúc ấy mới thú vị làm sao".

Cùng mạch cảm xúc, ca sĩ Lê Minh gửi gắm cảm xúc bằng những câu hát nổi tiếng trong ca khúc Chuyện nhỏ của nhóm MTV: "Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó/ Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò".

Đình Bắc ký tặng cho con trai của Hòa Minzy.

Ca sĩ Hoà Minzy cũng có khoảnh khắc đáng yêu khi kể chuyện con trai Bo đòi gặp bằng được cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Nữ ca sĩ hài hước cho biết mỗi lần Bo muốn gặp thần tượng nào, chị đều tìm cách đưa con đến gặp nhưng cậu bé chưa bao giờ tin mẹ mình là ca sĩ, thậm chí về nhà còn hỏi lại vì sao mẹ lại quen biết được các chú cầu thủ. Hoà Minzy dí dỏm kết luận việc Bo chưa "hâm mộ" cô ca sĩ nào khiến chị vẫn nuôi hy vọng con trai sẽ sớm nhận ra mẹ cũng là người nổi tiếng.

Chia sẻ trên story của hoa hậu Tiểu Vy khiến cộng mạng truy tìm danh tính bạn trai.

Hoa hậu Tiểu Vy cũng đăng story theo dõi trận đấu, kèm dòng trạng thái đáp trả vui vẻ trước những bình luận trêu chọc rằng cô không xem bóng đá. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến nội dung cổ vũ, cộng đồng mạng lại soi ra một chi tiết khác xuất hiện phía sau màn hình trong story của Tiểu Vy: một khung ảnh nhỏ ghi dòng chữ đánh dấu cột mốc 365 ngày bên người yêu. Từ chi tiết này, nhiều cư dân mạng truy tìm và cho rằng nhân vật xuất hiện trong bức ảnh chính là diễn viên Quốc Anh, khiến câu chuyện tình cảm của Tiểu Vy bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán bên cạnh không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng, chưa được cả 2 xác nhận.

Ca sĩ Trang Nhung đi bão, con trai Hòa Minzy gặp Đình Bắc:

Ảnh, video: FBNV

MC Hoàng Oanh, Doãn Hải My và vợ cầu thủ mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam Sau khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, loạt khoảnh khắc ăn mừng của người thân các cầu thủ nhận được sự chú ý. MC Hoàng Oanh, Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền, vợ Xuân Son và bạn gái Hoàng Hên đều có mặt cổ vũ tuyển Việt Nam.