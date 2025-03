Ngày 17/3, Công an TPHCM chính thức mở rộng triển khai việc cấp, đổi GPLX tại 22 điểm thuộc công an các xã, phường, thị trấn. Tại Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức), người dân chỉ mất khoảng 15 phút từ lúc bắt đầu làm thủ tục đến khi nhận giấy hẹn.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đầu giờ chiều 17/3, có đông người đến điểm tiếp nhận tại Công an phường Bình Thọ (số 22, đường Nguyễn Khuyến, TP Thủ Đức) để thực hiện thủ tục. Nhằm tránh tình trạng chen lấn, công an phường đã chủ động phân chia thành nhiều khu vực gồm: quầy tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ, khu vực ngồi chờ và phòng chụp ảnh - đóng tiền lệ phí.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng (TP Thủ Đức) đến từ 14h chiều để đổi bằng lái từ bằng A1 sang bằng A hài lòng chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng. Việc này giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, trong quá trình làm thủ tục, chúng tôi đều được cán bộ phường hướng dẫn tận tình, đầy đủ".

Công an phường Bình Thọ (TP THủ Đức) bố trí ghế ngồi cho người dân trong thời gian chờ đợi đến lượt vào làm thủ tục cấp đổi GPLX.

Phần lớn người dân đến làm thủ tục là những trường hợp có GPLX sắp hết hạn, mất GPLX, hoặc muốn đổi từ mẫu cũ sang mẫu mới bằng vật liệu PET.

Anh Mai Văn Giang (TP Thủ Đức) chia sẻ: "Tôi biết thông tin qua báo đài nên tranh thủ đến đây để đổi GPLX. Chỉ mất khoảng 15 phút, toàn bộ hồ sơ đã được ghi nhận trên cổng dịch vụ công. Chủ trương này giúp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho người dân".

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) thông tin: "Chúng tôi cũng khuyến khích người dân thực hiện cấp đổi GPLX bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại".

Hiện nay việc cấp đổi GPLX được thực hiện bằng hai hình thức: dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc người dân có thể đến trực tiếp tại 22 điểm tiếp nhận thuộc công an xã, phường, thị trấn hoặc 3 điểm tiếp nhận của Phòng CSGT TPHCM.

Dù lượng hồ sơ tương đối nhiều trong buổi chiều 17/3, nhưng tình hình trật tự được duy trì tốt. Trung bình, mỗi hồ sơ mất khoảng 10 phút để hoàn thành tiếp nhận. Người dân trong quá trình làm việc đều được hướng dẫn và bày tỏ sự hài lòng.