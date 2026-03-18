Trước đó, trong thời gian chấp hành án treo, Đồng Xuân Hải được giao cho Công an phường Hưng Đạo quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, Hải đã nhiều lần không có mặt theo giấy triệu tập của Công an phường, vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Xét thấy hành vi của đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, không đủ điều kiện tiếp tục hưởng án treo, ngày 6/1, TAND khu vực 6 TP Hải Phòng đã ra quyết định buộc Hải phải chấp hành án phạt tù giam.

Đối tượng Đồng Xuân Hải tại cơ quan công an.

Việc xử lý đối tượng Hải thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nhắc nhở những trường hợp đang chấp hành án tại cộng đồng cần nâng cao ý thức, tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.