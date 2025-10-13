Một công ty cổ phần dược phẩm nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cập nhật địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính). Hồ sơ do ông N.T.V - người đại diện theo pháp luật của công ty ký, căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15, cấp ngày 16/7/2025.

Tuy nhiên, hiện ông V. bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (21/2/2025).

“Ông V. có thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 (không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp) hay không? Việc ông V. đứng tên ký hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong hoàn cảnh nêu trên có được coi là hợp lệ?”, người dân gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính.

Luật Doanh nghiệp quy định rõ các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Trả lời trường hợp này, Bộ Tài chính dẫn quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trong các trường hợp: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Điều 1 Nghị quyết số 02/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Điều 41 Bộ luật Hình sự quy định, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, người bị kết án được hưởng án treo và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự thì không thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025.