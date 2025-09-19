Truyền thông địa phương đưa tin sự việc xảy ra trên chuyến bay 9C8549 của Spring Airlines khởi hành từ Thượng Hải đi Singapore hôm 16/9. Theo lời kể của nam hành khách họ Wang, trước lúc tới sân bay, ông có bật bếp ga lên để luộc trứng nhưng quên tắt.

Ảnh minh họa: MShare Sg

Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ trưởng chuyến bay về sự việc của ông Wang, Trung tâm dịch vụ khách hàng mặt đất của hãng hàng không lập tức phát động cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Bằng thông tin do khách hàng cung cấp, phía hãng hàng không đã tìm cách liên lạc với ban quản lý tòa nhà, nơi có căn hộ của ông Wang.

Tuy nhiên, trong cuộc gọi đầu, phía ban quản lý tỏ ra nghi ngờ, không đồng ý vào căn hộ của ông Wang để kiểm tra. Trong cuộc gọi thứ hai, nam nhân viên Feng Junli của trung tâm dịch vụ vẫn kiên trì giải thích tính cấp bách của sự việc, đề nghị được hỗ trợ ngay.

Ban quản lý cam kết cử người đến kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, Feng Junli liên lạc lại thì nhận được thông báo là các nhân viên đã vào căn hộ của ông Wang, phát hiện bếp ga vẫn bật, trứng cháy khét, khói dày đặc. Nguy cơ hỏa hoạn được ngăn chặn thành công.

Được biết, thời điểm nam hành khách phát hiện, bếp đã bật liên tục gần 3 giờ đồng hồ.

Trong khoang máy bay, ông Wang thở phào khi biết nơi ở của mình an toàn, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới phi hành đoàn chuyến bay cũng như những nhân viên đã giúp đỡ mình.

Trước đó, vào ngày 6/9, một người đàn ông ở Ngọc Hoàn (tỉnh Chiết Giang) trở về sau chuyến công tác dài ngày, cũng phát hiện bếp ga vẫn cháy suốt 27 ngày anh đi công tác. May mắn là chiếc nồi chỉ bị cháy khô, không gây thiệt hại lớn nào.