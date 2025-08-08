Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh, Đại hội lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP. Hải Phòng lần thứ XVI và Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà còn là dịp để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo trong 5 năm tới.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Thiếu tướng Bùi Quang Bình khẳng định, đây là kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt - là Đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ Công an TP. Hải Phòng được hợp nhất. Sự kiện mở ra một giai đoạn phát triển mới với vị thế và tầm vóc cao hơn, thể hiện rõ khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn lực lượng. Trước yêu cầu, kỳ vọng đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nỗ lực hành động để hiện thực hóa khát vọng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành hình mẫu tiêu biểu trong lực lượng Công an toàn quốc.

Đại hội cũng xác định rõ vai trò của lực lượng Công an TP. Hải Phòng trong việc đóng góp tích cực cho Đề án “Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người XHCN tại TP. Hải Phòng”, khơi dậy và nhân lên niềm tin vào lý tưởng cách mạng, thắp sáng khát vọng đổi mới, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng một thành phố an ninh, an toàn, văn minh và hiện đại - vững bước trong “kỷ nguyên phát triển hùng cường của dân tộc”.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội cũng là dịp để Đảng bộ CATP Hải Phòng tiến hành kiểm điểm sâu sắc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hải Dương và chính quyền hai địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và sự đồng hành của nhân dân, Đảng bộ CATP Hải Phòng và Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ CATP Hải Phòng được chỉ định đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm an ninh trật tự, duy trì hiệu quả hoạt động của bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước đưa công tác công an vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Nhiệm kỳ mới: 4 đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ, 18 chỉ tiêu quan trọng

Hướng tới nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ CATP Hải Phòng xác định rõ mục tiêu tổng quát: “Gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Công an TP. Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại; tự tin vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra 4 bước đột phá chiến lược, tập trung vào các nội dung then chốt như: đổi mới tư duy lãnh đạo; hoàn thiện bộ máy tổ chức; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó là 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 18 chỉ tiêu cụ thể, làm cơ sở để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Bùi Quang Bình khẳng định, thành công của Đại hội là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng; là sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và Hội Cựu cán bộ Công an nhân dân thành phố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP phát biểu tại đại hội

Đặc biệt, đó là thành quả từ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cùng sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các tiểu ban phục vụ Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy CATP Hải Phòng sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động sát thực tiễn, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đột phá. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một môi trường an ninh - an toàn - ổn định - phát triển, làm nền tảng vững chắc cho TP. Hải Phòng bứt phá trên mọi lĩnh vực trong kỷ nguyên mới.

Bảo Khánh