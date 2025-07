Chủ trì, chỉ đạo hội nghị có ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức là hoạt động ý nghĩa của Công an TP. Hải Phòng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2025).

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Giám đốc Công an TP. Hải Phòng - Thiếu tướng Bùi Quang Bình tặng bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khánh - Trưởng phòng An ninh kinh tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố, lực lượng công an đã không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, trí tuệ, ra sức thi đua, phấn đấu lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố.

Qua đó, đã có trên 35.000 lượt tập thể, cá nhân Công an TP. Hải Phòng vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP. Hải Phòng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, đất nước đang chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang quyết tâm triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của Châu Á.

Từ đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và hành động.

100 cá nhân, tổ chức nhận bằng khen, giấy khen của Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Các đại biểu dự hội nghị có dịp giao lưu với một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025. Qua những câu chuyện, thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã khắc họa tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân, tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo Thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng công an, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Công an Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Trong đó, Công an TP. Hải Phòng cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tiến hành tặng giấy khen, vinh danh 80 tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025. Tặng giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố vinh danh 20 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố chính thức phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025 trong Công an Thành phố gồm 6 nội dung, biện pháp thi đua cụ thể, với phương châm hành động “Phát huy truyền thống anh hùng, toàn lực lượng Công an TP. Hải Phòng gương mẫu đi đầu, đổi mới tư duy, sáng tạo, hành động, vì bình yên thành phố, vì hạnh phúc nhân dân”.

Giám đốc Công an TP. Hải Phòng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vì bình yên Thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hoài Anh