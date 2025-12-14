Ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công gây thương tích.

Cụ thể, sáng 13/12, cháu L.Q.N. (SN 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Theo người nhà cháu N., khi đang chơi trong sân nhà, bất ngờ cháu bị khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó, thường xuống khu dân cư kiếm ăn, từng tấn công bị thương 4 người dân địa phương.

Cháu N. bị khỉ tấn công gây thương tích. Ảnh: CTV

Sau khi bị khỉ tấn công, N. được người nhà đưa tới Trạm y tế sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức (Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình) để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ đã ghi nhận cháu bé có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2x3cm, bờ nham nhở, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm giảm đau và chỉ định tiêm phòng vắc xin uốn ván, phòng bệnh dại.

Trước đó, vào tháng 11/2024, tại xã Phong Nha, một số người dân khi đang đi đường cũng bị một con voọc tấn công bị thương. Lực lượng chức năng sau đó đã phải lên phương án bắt con voọc này để đảm bảo an toàn cho người dân.