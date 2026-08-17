Khi lái xe trên đường cao tốc, hầu hết những lo lắng của người điều khiển chủ yếu liên quan đến việc thủng lốp hoặc hết xăng. Nhưng đối với một gia đình ở Lebanon, bang Tennessee, Mỹ, họ vừa phải đối mặt với mối lo ngại lại nguy hiểm hơn nhiều.

Một con rắn dài khoảng 1,5 mét bất ngờ chui ra từ khu vực kính chắn gió khiến mọi người trên xe tá hỏa. Ảnh: Motorbiscuit

Chia sẻ với kênh truyền hình địa phương WKRN News 2, người lái xe Analissa Hensley cho biết cô đang cùng gia đình đi mua dụng cụ bóng đá cho con gái thì chồng cô phát hiện ra một vị khách không mời mà đến. Đó là một con rắn chuột xám dài khoảng 1,5 mét chui ra từ phía trên cùng của khoang động cơ gần với kính chắn gió và bò trườn trên nắp ca-pô của xe khi đang chạy trên đường cao tốc.

Ngay sau đó, Hensley nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng này. Khi cô cố gắng tấp xe vào lề đường, con rắn cuối cùng cuộn tròn rồi bò ra khỏi chiếc xe.

Đối với nhiều người, việc nhìn thấy một con rắn bò trên nắp ca-pô xe là điều kinh hoàng, nhưng theo chuyên gia Mallerie Tate, nhà sinh vật học thuộc Cơ quan Tài nguyên Động vật hoang dã Tennessee (TWRA) giải thích sự xuất hiện của rắn chuột xám trong ô tô thường không phải ngẫu nhiên.

Loài rắn này có khả năng săn các động vật có vú nhỏ và chim. Trong khi đó, khoang động cơ ô tô lại là nơi kín đáo, ấm áp, có thể trở thành chỗ trú của chuột hoặc nơi chim làm tổ.

Các chuyên gia cho rằng nếu có chuột làm tổ trong khu vực hộp lọc gió hoặc gần vách ngăn khoang động cơ, rắn chuột có thể lần theo mùi con mồi và tìm đường vào xe. Để hạn chế nguy cơ rắn hoặc chuột chui vào xe, chủ phương tiện nên giữ khoang nội thất sạch sẽ, không để thức ăn thừa và rác thu hút loài gặm nhấm.

Nếu thường xuyên đỗ xe ngoài trời, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nhiều cây cối, nên kiểm tra nhanh dưới nắp ca-pô trước khi bắt đầu một chuyến đi dài. Khu vực xung quanh nơi đỗ xe cũng cần được dọn dẹp, tránh để củi, cỏ khô hoặc vật liệu chất đống vì đây có thể là nơi trú ngụ của chuột và rắn.

Dù hình ảnh rắn bò trên mui xe có thể khiến nhiều người hoảng sợ nhưng chuyên gia Mallerie Tate nhấn mạnh rằng rắn chuột xám không có nọc độc và thường không chủ động tấn công con người. Thậm chí, chúng còn giúp kiểm soát số lượng chuột trong môi trường sống.

Theo Motorbiscuit

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