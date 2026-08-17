Scarbo SV Rover mới đây xuất hiện trên kênh YouTube chuyên về ô tô Autotopia LA. Đây là mẫu xe địa hình hiệu suất cao được thiết kế để vừa chinh phục những cung đường khắc nghiệt, vừa đủ điều kiện lưu thông trên đường phố. Xe mang kiểu dáng gợi nhớ Land Rover Defender cổ điển nhưng phần thân được chế tạo bằng sợi carbon.

Siêu xe địa hình Scarbo SV Rover 1.500 mã lực giá 1,5 triệu USD

Với mức giá 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 39,5 tỷ đồng, SV Rover không đơn thuần là một chiếc xe địa hình mạnh mẽ mà còn là một dự án cơ khí được chế tạo gần như riêng biệt cho từng khách hàng.

Joe Scarbo, nhà sáng lập Scarbo Vintage và người đứng sau mẫu xe, sử dụng bố cục động cơ đặt giữa nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng. Động cơ được đặt sát vách ngăn khoang động cơ, góp phần giữ trọng tâm xe thấp trong khi trọng lượng toàn bộ chỉ khoảng 2.270 kg.

Động cơ đặt giữa nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng.

Trái tim của SV Rover là động cơ V8 tăng áp kép do General Motors cung cấp, được chế tạo từ nhôm nguyên khối bởi Brian Glidewell, người chuyên chế tạo động cơ cho thuyền đua.

Theo Scarbo, động cơ này có thể đạt công suất 1.500 mã lực khi sử dụng nhiên liệu E85 và khoảng 1.260 mã lực với xăng thông thường.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp GM đã được hiệu chỉnh đặc biệt, kết hợp hộp số phụ gắn trực tiếp vào khung xe. Hệ thống truyền động được thiết kế để đáp ứng đồng thời yêu cầu vận hành ở tốc độ cao trên sa mạc và khả năng kiểm soát chính xác khi vượt địa hình chậm.

Xe đạt công suất 1.500 mã lực khi sử dụng nhiên liệu E85 và khoảng 1.260 mã lực với xăng thông thường.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của SV Rover nằm ở hệ thống treo. Hệ thống treo của xe có hành trình lên tới 30 inch, tương đương khoảng 76 cm, ở cả cầu trước và cầu sau.

Để hệ thống treo có thể hoạt động với biên độ lớn mà không khiến lốp va chạm vào thân xe, Scarbo trang bị bộ chắn bùn có khả năng dịch chuyển. Thiết kế này cũng cho phép xe sử dụng bộ lốp địa hình đường kính tới 40 inch.

Khi hệ thống treo nén lại, bánh xe tiến sát thân xe, một cơ cấu liên kết cơ khí sẽ đẩy chắn bùn ra ngoài để tạo thêm không gian cho bánh. Giải pháp này giúp SV Rover duy trì hành trình treo lớn mà vẫn kiểm soát được kích thước tổng thể của xe.

Không chỉ tập trung vào hệ thống treo, Scarbo còn đầu tư mạnh vào vật liệu và phương pháp chế tạo. Phần lớn cấu trúc quan trọng của SV Rover được gia công từ những khối nhôm nguyên khối thay vì sử dụng các chi tiết thép dập hoặc đúc thông thường.

Bảng điều khiển trung tâm, vô lăng cùng nhiều chi tiết của hệ thống treo đều được gia công bằng phương pháp CNC.

Vỏ vi sai trước và sau, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng cùng nhiều chi tiết của hệ thống treo đều được gia công bằng phương pháp CNC. Theo Scarbo, lượng nhôm nguyên liệu cần sử dụng cho toàn bộ quá trình chế tạo có thể lên tới khoảng 15.000 pound, tương đương gần 6,8 tấn.

Hệ thống điện tử của xe cũng được thiết kế theo hướng đặc biệt. SV Rover có nhiều chế độ vận hành, trong đó có khả năng điều khiển hệ dẫn động bốn bánh theo cách thủ công.

Người lái thậm chí có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau và điều khiển độc lập bánh sau bằng núm xoay trên bảng điều khiển trung tâm. Cách bố trí này giúp chiếc xe có thể thực hiện những thao tác linh hoạt trong điều kiện địa hình phức tạp.

Từ động cơ V8 tăng áp kép 1.500 mã lực, thân xe bằng sợi carbon, hệ thống treo hành trình 76 cm cho tới hàng loạt chi tiết được gia công từ nhôm nguyên khối, Scarbo SV Rover được định vị ở một phân khúc gần như không có đối thủ trực tiếp.

Với giá khoảng 39,5 tỷ đồng, mẫu xe này không hướng tới số đông mà dành cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe địa hình hiệu suất cao, được chế tạo với mức độ cá nhân hóa và kỹ thuật rất khác biệt.

Theo Motorbiscuit

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