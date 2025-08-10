Sáng 10/8, ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, xác nhận thông tin về vụ cháy nói trên.

Theo đó, khoảng 21h30 tối 9/8, người dân thôn Đăk Y Pay phát hiện lửa bốc lên ngùn ngụt từ nhà của anh A.L. (SN 2006) nên đã hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu.

Do căn nhà làm chủ yếu bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh, sau đó cháy lan sang cả nhà của bà Y.S. (mẹ ruột anh L.) ở ngay bên cạnh.

Do ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh A.L., con trai là cháu Y.N. và bà Y.S. đang ngủ trong nhà. Nghe tiếng hô hoán, bà Y.S. vội bế cháu Y.N. chạy thoát ra ngoài an toàn. Riêng anh L. bị kẹt lại bên trong và không qua khỏi.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà cùng toàn bộ tài sản, gồm 70 bao lúa và nhiều đồ đạc sinh hoạt.

Ông Lâm cho biết, chính quyền địa phương đã có mặt ngay trong đêm để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do lửa cháy quá lớn.

"Trước mắt, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng để lo hậu sự," ông Lâm nói.

Được biết, gia đình anh A.L. thuộc diện khó khăn tại địa phương, anh là lao động chính trong nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.