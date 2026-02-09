Ngày 9/2, Công an phường Pleiku đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị chức năng điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đánh dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h20 ngày 7/2, em N.Q.H. (SN 2011, trú tại phường Pleiku) đang ngồi uống nước cùng 3 người bạn (2 nam và 1 nữ) tại vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) thì bị một nhóm thanh thiếu niên xông vào hành hung.

Nhóm thanh thiếu niên đánh nam sinh H. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh do camera ghi lại, ban đầu nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh một người bạn của H. Sau khi người này thoát được và chạy vào bên trong cửa hàng, nhóm đối tượng chuyển sang đánh em H.

Sau khi bị hành hung, em H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, em H. đã tử vong vào lúc 20h25 ngày 8/2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan đến làm việc.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Hiệu trưởng trường em H. đang theo học cho biết, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.