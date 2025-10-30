Câu chuyện gây xôn xao bởi sự đối lập khó tin giữa vẻ sang trọng của chiếc xe Đức và khung cảnh ngổn ngang rác thải xung quanh.

Nhân vật chính là Lazar Jankovic, du khách kiêm vlogger người Serbia, chủ tài khoản 4cleanindia trên Instagram với hơn 74.000 người theo dõi. Anh nổi tiếng với những video ghi lại cảnh tự tay dọn rác ở nhiều nơi tại Ấn Độ, thu hút hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đoạn clip mới nhất của anh lại gây chú ý theo cách hoàn toàn khác.

Xem video:

Trong video, Jankovic đi dọc một con phố và tiến vào khu vực tập kết rác. Bên cạnh một chiếc Tata Indigo CS phủ bụi là chiếc BMW 5-Series (mã F10) màu đen – mẫu sedan hạng sang từng có giá bán tại Ấn Độ lên tới 50-58 lakh rupee (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng). Cả hai chiếc xe đều dính đầy bụi bẩn, xung quanh chất đầy túi nilon và rác sinh hoạt.

“Thật lòng mà nói, tôi tưởng mình đã thấy đủ mọi thứ trên đời, nhưng một chiếc BMW nằm giữa bãi rác thế này thì chưa bao giờ,” Jankovic thốt lên trong video. Anh còn ghi chú hài hước: “Tôi từng thấy rác nhựa, thức ăn thừa, tã bẩn… nhưng chưa từng thấy BMW.”

Đoạn clip không tiết lộ địa điểm cụ thể, song nhiều người cho rằng được quay ở thành phố Amritsar. Dù không rõ nguồn gốc hay lý do khiến chiếc xe bị bỏ lại, vlogger tỏ ra thực sự sửng sốt trước khung cảnh kỳ lạ này.

Chiếc BMW bị bỏ hoang giữa bãi rác

Trên thực tế, việc xe sang bị bỏ hoang ở Ấn Độ không phải chuyện hiếm. Nhiều mẫu Bentley, Rolls-Royce hay Mercedes từng bị phát hiện “phơi nắng phơi mưa” ở ven đường. Phần lớn những trường hợp này liên quan đến tranh chấp pháp lý, tịch thu tài sản, hoặc xe gặp sự cố không được chuộc lại.

Một giả thuyết được đặt ra là chủ nhân chiếc BMW có thể đã để xe tại khu vực vắng người, sau đó nơi này dần biến thành bãi rác do người dân xung quanh tiện tay đổ phế thải. Theo thời gian, chiếc sedan bạc tỷ bị chôn vùi trong rác thải sinh hoạt – hình ảnh phản ánh phần nào tình trạng quản lý chất thải còn lỏng lẻo ở nhiều địa phương Ấn Độ.

Hiện clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với hàng nghìn bình luận bàn tán về “số phận” của chiếc BMW và ý thức giữ gìn môi trường tại các đô thị đang phát triển.

Theo Cartoq