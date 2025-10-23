Năm 2016, giới chức Macao đã buộc đóng cửa một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất khu vực, sau khi phát hiện hàng loạt vi phạm an toàn cùng cáo buộc liên quan đến ma túy, bạo lực súng đạn và đường dây sở hữu thiếu minh bạch. Từ biểu tượng du lịch xa xỉ, công trình nay trở thành một “khoang ký ức” rùng rợn của sự suy tàn, phủ bụi và bỏ hoang.

Điều gây sốc hơn cả là thay vì bị thanh lý hay bị người dân tháo dỡ lấy linh kiện, dàn xe phục vụ từng đưa đón giới thượng lưu tại đây vẫn nằm yên suốt 9 năm qua.

Một YouTuber có tài khoản Exploring the Unbeaten Path mới đây đã tiếp cận hiện trường, ghi lại số lượng lớn xe sang bị bỏ rơi trong khuôn viên khách sạn.

Xem video:

Ba Rolls-Royce Phantom nằm phủ bụi trước sảnh

Ngay lối vào chính, nhóm khám phá phát hiện ba chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản trục cơ sở kéo dài – dòng xe từng được dùng để chở khách VIP. Một số cửa kính đã bị đập vỡ, vài vết graffiti xuất hiện trên thân xe, nhưng điều khó tin là không chiếc nào bị “xẻ thịt” hay lấy phụ tùng.

Đậu bên cạnh là một chiếc Mercedes-Benz S-Class cũng phủ dày bụi bẩn sau gần một thập kỷ nằm phơi sương.

Ba Rolls-Royce Phantom nằm phủ bụi trước sảnh.

Bãi xe ngầm còn sốc hơn: limousine Hummer, Dodge và dàn Alphard

Tại khu hầm để xe, YouTuber tiếp tục tìm thấy một chiếc limousine Dodge Charger màu trắng, một Audi A8 và hàng loạt xe khác nằm trong bóng tối.

Đáng chú ý nhất là chiếc limousine Hummer H2 kéo dài, thiết kế chở tới 18 người — biểu tượng tiệc tùng xa hoa một thời.

Ngoài ra, bãi xe bên ngoài còn có hàng chục Toyota Alphard, nhiều khả năng từng là đội xe đưa đón khách của khách sạn. Một số Audi và một chiếc Porsche Cayenne cũng xuất hiện trong khu vực này.

Nhóm YouTuber cho biết toàn bộ hành trình khám phá được chia thành ba phần, trong đó chỉ một phần tập trung vào xe. Hai phần còn lại ghi lại cảnh các phòng suite, khu giặt là, thậm chí cả căn-tin nơi đồ ăn vặt vẫn còn nguyên bao bì, như thể mọi hoạt động dừng lại chỉ sau một đêm.

Theo Carscoops