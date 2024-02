Khi nói tới mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân, thi sĩ Chế Lan Viên có những câu thơ rất ấn tượng: “Nghĩ vóc dáng những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng/ Những mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ” và “Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn/ Hạn cháy lúa, Thủ tướng cùng dân đi tát nước...”.

Với Đảng, lý tưởng cao cả không gì khác là dân tộc phải được độc lập, tự do, đất nước hòa bình, thống nhất, phồn vinh và mọi người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Đảng ta vì nhân dân vai gánh nặng suốt đời. Đảng tự nguyện đặt lên vai mình sứ mệnh đó như một giao phó thiêng liêng của lịch sử. Bởi lẽ, từ "Thuở nô lệ, thân ta nước mất/ Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm" (thơ Tố Hữu), đi qua những năm tháng bi tráng, cùng nhân dân làm nên bao chiến thắng lẫy lừng, những kỳ tích rực rỡ; và cho đến hôm nay, Việt Nam đã có một vị thế đàng hoàng, vững chãi trên trường quốc tế. Đó là thành quả to lớn của sự nghiệp cách mạng; là minh chứng có tính chất bất biến: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Khúc hát ca ngợi Đảng quang vinh. Ảnh: TUẤN HUY