Tầm soát không phải là điểm kết thúc

Khám sức khỏe định kỳ ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các doanh nghiệp quan tâm đến phúc lợi nhân sự. Tuy nhiên, không ít người sau khi nhận kết quả lại dừng lại ở việc “biết tình trạng sức khỏe” mà chưa có hành động tiếp theo.

Kết quả xét nghiệm chỉ phản ánh tình trạng cơ thể tại một thời điểm nhất định. Những bất thường như đường huyết tăng, mỡ máu cao hay men gan vượt ngưỡng, nếu không được theo dõi có thể tiến triển thành bệnh lý mạn tính. Vì vậy, tầm soát chỉ là bước đầu trong chuỗi chăm sóc sức khỏe liên tục: phát hiện - theo dõi - tư vấn - can thiệp.

WhiteCoat Việt Nam là đơn vị tư vấn và điều phối tổ thức các chương trình tầm soát sức khỏe cho doanh nghiệp, phối hợp cùng các bệnh viện và phòng khám đối tác để xây dựng gói khám phù hợp, theo quy trình 4 bước khép kín: Khám sức khỏe định kỳ - Phát hiện bất thường - Tư vấn y tế từ xa - Chuyển tuyến hoặc giới thiệu chuyên khoa (khi cần).

WhiteCoat phối hợp tổ chức các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Nguồn: WhiteCoat

Sau tầm soát, doanh nghiệp nhận được báo cáo đánh giá tình hình sức khỏe tổng thể của nhân viên, đồng thời vẫn đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. Mỗi nhân viên nhận kết quả trực tiếp và có thể đặt lịch tư vấn bác sĩ đa khoa qua video trên ứng dụng WhiteCoat - quyền lợi đi kèm trong hầu hết các chương trình khám sức khỏe doanh nghiệp. Bác sĩ sẽ hỗ trợ giải thích chi tiết các chỉ số bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đồng thời tư vấn về lối sống và hướng theo dõi phù hợp.

Khi cần thăm khám chuyên sâu, người lao động được hướng dẫn cụ thể về xét nghiệm hoặc chẩn đoán. Nếu sử dụng dịch vụ hỗ trợ, Trợ lý y khoa sẽ giúp đặt lịch và đồng hành tại bệnh viện; nếu tự sắp xếp, người dùng vẫn có thể tiếp tục nhận tư vấn qua ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Chăm sóc dự phòng - cách tiếp cận chủ động hơn với sức khỏe

Song song với quy trình trên, WhiteCoat phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe đa kênh theo hướng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, bao gồm:

- Tầm soát sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp, giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn

- Khám tư vấn sức khỏe từ xa qua ứng dụng, hỗ trợ theo dõi sức khỏe liên tục

- Chương trình Hội thảo sức khỏe tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho nhân viên

WhiteCoat luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong các chương trình khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: WhiteCoat

Trong năm 2025, WhiteCoat Việt Nam đã phối hợp triển khai hơn 60 dự án khám sức khỏe định kỳ cho các doanh nghiệp vừa và lớn, tiếp cận hơn 24.800 người lao động. Đồng thời, WhiteCoat đã tổ chức hơn 30 hội thảo sức khỏe trực tuyến và trực tiếp với các chủ đề phổ biến tại nơi làm việc như cơ xương khớp, hội chứng chuyển hóa, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần. Nội dung được đội ngũ y khoa xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, cung cấp kiến thức thực tiễn giúp người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo dõi sau tầm soát: Yếu tố quyết định hiệu quả thực sự

Theo BS.CKI Nguyễn Lâm Minh Huy - Phó Giám đốc Y khoa của WhiteCoat Việt Nam: “Khám sức khỏe định kỳ mới chỉ phản ánh trạng thái cơ thể tại một thời điểm, còn giá trị thực sự nằm ở quá trình theo dõi sau đó. Những chỉ số ở ngưỡng ranh giới như đường huyết cao, mỡ máu hay men gan tăng có thể nhanh chóng tiến triển thành bệnh mạn tính nếu không được theo dõi và cải thiện”.

Theo dõi sau tầm soát là bước quan trọng trong quản lý sức khỏe cá nhân. Ảnh: WhiteCoat

Việc theo dõi chặt chẽ giúp bác sĩ đề xuất điều chỉnh kịp thời lối sống hoặc can thiệp y tế ngay từ "giai đoạn vàng", ngăn các chỉ số xấu đi và giảm chi phí điều trị về sau. Với doanh nghiệp, đây là cách thiết thực nhất để duy trì một lực lượng lao động khỏe mạnh và ổn định lâu dài.

“Đó cũng là lý do dịch vụ tư vấn bác sĩ đa khoa từ xa được tích hợp trong hầu hết các chương trình khám sức khỏe định kỳ doanh nghiệp, giúp người lao động chủ động tiếp cận bác sĩ khi cần”, BS. Huy chia sẻ.

Phúc lợi khám sức khỏe định kỳ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với quá trình theo dõi và hành động nhất quán. Việc kết hợp phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục không chỉ giúp mỗi cá nhân chủ động bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp trong dài hạn.

Nếu bạn là đối tác nhân sự và muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp tối ưu vận hành khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe của WhiteCoat, vui lòng liên hệ qua email info@whitecoat.vn

(Nguồn: WhiteCoat Việt Nam)