Sự hợp tác đánh dấu bước tiến mới của Coocaa trong hành trình kết nối với người tiêu dùng Việt Nam thông qua thể thao, công nghệ và phong cách sống hiện đại.

Thông qua sự đồng hành cùng Đặng Văn Lâm, Coocaa mong muốn mang người hâm mộ đến gần hơn với từng trận cầu đỉnh cao, đồng thời nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia bằng công nghệ hình ảnh tiên tiến và thiết kế tinh tế.

Chia sẻ về lần hợp tác này, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết anh đặc biệt ấn tượng với sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ trên dòng Coocaa Frame+ Series. Theo Văn Lâm, đây không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình và tận hưởng các trận cầu đỉnh cao.

Nam thủ môn cũng kỳ vọng sự hợp tác cùng Coocaa sẽ giúp mang không khí bóng đá đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, tạo nên những trải nghiệm xem bóng đá cá nhân hóa, chân thực và giàu cảm xúc hơn ngay tại nhà.

Đại diện Coocaa Vietnam cho biết việc đồng hành cùng Đặng Văn Lâm không chỉ là hoạt động hợp tác thương hiệu, mà còn thể hiện mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống hiện đại và kết nối gần hơn với cộng đồng người yêu bóng đá tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Coocaa từng bước xây dựng hình ảnh là thương hiệu điện tử gia dụng hiện đại, nổi bật với thiết kế thẩm mỹ cao và công nghệ tiên phong. Không chỉ tập trung vào chất lượng hiển thị, Coocaa còn chú trọng yếu tố hài hòa giữa sản phẩm và không gian sống - xu hướng ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên Coocaa ra mắt dòng TV khung tranh Frame+ ULTRA L85 - QD Mini LED, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của thương hiệu, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của thị trường Việt Nam.

Triết lý này được thể hiện rõ nét qua dòng sản phẩm Coocaa Frame+ Series, đặc biệt là model L85. Sản phẩm được thiết kế dành cho nhóm người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ cao và tính thẩm mỹ trong không gian sống. Với thiết kế treo tường liền mạch như một khung tranh hiện đại, L85 không chỉ là một chiếc TV mà còn là điểm nhấn nội thất tinh tế cho phòng khách hiện đại.

Bên cạnh thiết kế tối giản, Coocaa L85 được trang bị công nghệ QD-Mini LED, mang đến độ sáng cao, độ tương phản sâu và khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ. Điều này giúp các trận đấu bóng đá trở nên chân thực, sắc nét và sống động hơn trên từng khung hình.

Màn hình Glare Free hỗ trợ hạn chế phản chiếu ánh sáng từ môi trường xung quanh, giúp người xem tập trung trọn vẹn vào từng pha bóng mà không bị xao nhãng. Đặc biệt, tần số quét 144Hz cho khả năng xử lý chuyển động mượt mà, hỗ trợ hiển thị rõ nét các tình huống bóng tốc độ cao, hạn chế hiện tượng nhòe hình thường gặp trên các dòng TV thông thường.

Kết hợp cùng bộ xử lý S+ AI Processor, Coocaa L85 có khả năng tối ưu hình ảnh và âm thanh thông minh theo nội dung hiển thị, mang lại cảm giác sống động như đang theo dõi trực tiếp trên khán đài. Tất cả những yếu tố này giúp Coocaa L85 trở thành trung tâm giải trí toàn diện cho gia đình hiện đại: tinh tế về thiết kế, mạnh mẽ về công nghệ và linh hoạt cho nhiều nhu cầu giải trí khác nhau.