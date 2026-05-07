Samsung sẽ ngừng bán tivi và thiết bị điện gia dụng tại Trung Quốc, thu hẹp sự hiện diện tại một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa.

Công ty cho biết quyết định ngừng phân phối một số sản phẩm điện tử tiêu dùng tại đây xuất phát từ môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Đại diện hãng chia sẻ trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 6/5: "Công ty sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu mọi tác động đến khách hàng từ quyết định này, đồng thời đang xem xét nhiều biện pháp hỗ trợ các đối tác kinh doanh".

Quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh thiết bị điện tử tiêu dùng của Samsung như tivi, máy giặt và tủ lạnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức công ty xác nhận hoạt động sản xuất tại một nhà máy thiết bị gia dụng ở Tô Châu không bị ảnh hưởng. Hãng cũng sẽ tiếp tục bán điện thoại thông minh và chip máy tính tại thị trường này.

Động thái trên diễn ra khi mảng tivi và các bộ phận điện máy khác của Samsung tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, hoàn toàn trái ngược với bộ phận bán dẫn liên tục ghi nhận doanh thu kỷ lục nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái, phân khúc tivi và thiết bị gia dụng của Samsung đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 200 tỷ won (khoảng 138,4 triệu USD).

Dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường AVC Revo, truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ ra thị phần của Samsung trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng tại nước này đã sụt giảm nghiêm trọng.

Tính đến đầu tháng 4, thị phần của Samsung tại Trung Quốc chỉ đạt 3,62% đối với tivi màu, 0,41% đối với tủ lạnh và 0,38% đối với máy giặt. Theo tờ China Daily, các thương hiệu địa phương gần như thống trị hoàn toàn thị trường sân nhà với tổng thị phần hơn 90% ở mảng tivi và hơn 60% ở mảng thiết bị gia dụng.

Đầu tuần này, Samsung cũng đã tiến hành thay thế người đứng đầu bộ phận kinh doanh tivi nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng trì trệ của mảng này.

(Theo WSJ)