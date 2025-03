Phiên tòa được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân có thể tham dự. Qua đó, góp phần cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.

Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Đông Anh), Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Đông Anh), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh), Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Đông Anh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Đông Anh), Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Đông Anh) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Phiên tòa xét xử vụ “thổi" đất đấu giá ở Sóc Sơn lên tới 30 tỷ đồng/m2. Ảnh: XT

Trước đó, hồi tháng 11/2024, khi biết Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), từ ngày 26- 29/11/2024, các bị cáo đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai.

Cả nhóm thống nhất, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng thứ 4 nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường.

Sau đó, tới vòng thứ 6, cả nhóm không trả giá nhằm mục đích để phiên đấu giá không thành công, buộc phải tổ chức đấu giá lại.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: XT

Theo cáo buộc, có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá ở vòng thứ 5 với giá cao bất thường từ 59.488.000/m2 đến 30.002.488.000 đồng/m2. Đến vòng thứ 6 thì tất cả 6 bị cáo trên đều không bỏ giá.

Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng, các đối tượng có hành vi phá cuộc đấu giá. Do 6 bị cáo không trả giá tại vòng thứ 6 nên phiên đấu giá không thành công.

Cáo buộc cho rằng, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 - Luật đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại tổng gần 420 triệu đồng. Trong đó, gây thiệt hại cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền là hơn 165 triệu đồng.

Được biết, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân số tiền hơn 252 triệu đồng.