Sơn Tuyền sinh ra tại Đà Lạt trong gia đình có đến 17 anh chị em, bà thứ 8. Cha mẹ mất sớm, chị Hai - danh ca Thanh Tuyền giống như cha mẹ của các em.

Bà từng nói 17 anh chị em đều hát hay nhưng chỉ 2 người đủ duyên nổi tiếng.

Tuổi già nhẹ nhàng ở Mỹ

Tuổi 65, Sơn Tuyền sống bình lặng tại Mỹ như hàng chục năm nay. Bà nói trừ năm 2020 bùng dịch Covid-19, nhịp sống bao năm qua vẫn đều đặn, hầu như không thay đổi.

Hàng ngày, Sơn Tuyền thường dậy lúc 8h, lướt điện thoại đến 10h mới rời giường để uống nước ấm và tập thể dục khoảng 30 phút.

Bà tự nấu những món mình thích, chủ yếu là đồ chay. Ông xã ăn hàng chục năm chưa chán, luôn khen vợ nấu ngon. Nữ danh ca ăn ít nhưng không bỏ bữa, mỗi ngày uống tối thiểu 2 lít nước đun sôi để nguội.

Mỗi chiều, Sơn Tuyền dành 3-4 tiếng ở phòng gym gồm: 1 tiếng đi bộ; 30-45 phút tập các bài thể hình; 45-60 phút bơi, còn lại là xông hơi và thư giãn. Bà duy trì thói quen này kể cả khi đang đi diễn.

Nhờ tập luyện, Sơn Tuyền luôn khỏe mạnh, tinh thần tích cực. Bà đi kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần, luôn khiến bác sĩ ngạc nhiên vì tuổi U70 nhưng không mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường, gout...

Vóc dáng Sơn Tuyền tuổi 65.

Buổi tối, Sơn Tuyền dành thời gian nghe nhạc, nhất là các bài mới mà khán giả yêu cầu. Dù có gia tài bản hit dồi dào, bà luôn ý thức làm mới mình, tránh việc hát mãi những bài cũ.

Bà cũng tranh thủ thiền một chút rồi đi ngủ lúc 23-0h. Cuối tuần, bà đều đặn xách vali đi diễn.

Trước câu hỏi về ngoại hình trẻ trung, Sơn Tuyền cười nói: "Tôi tập gym cho khỏe chứ không để nhìn trẻ hơn. May mắn, việc tập luyện mang đến tôi cả hai. Mấy lần đi diễn, tôi được khán giả nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng 'em'".

Tuổi 65, bà hát khỏe hơn cả hồi trẻ ngay cả khi không luyện thanh mỗi ngày.

"Thời xưa, tôi khá lười, vào phòng gym tập quờ quạng 30 phút rồi về. Tôi không biết ngày mai Trời có gọi mình đi không nhưng còn sống ngày nào, tôi phải giữ gìn sức khỏe và thể trạng như bây giờ", nữ danh ca chia sẻ.

Hôn nhân viên mãn dù không đám cưới, sinh con

Danh ca Sơn Tuyền và ông xã quen nhau từ năm 18-19 tuổi, đến nay khoảng 46-47 năm. Với bà, ông là chồng, là người anh, người bạn và tri kỷ.

Hai người sống tối giản, vợ ăn gì chồng ăn nấy, rất hợp nhau khoản tập gym. Sơn Tuyền ít sở thích cá nhân, không có khoản chi tốn kém, chỉ hào hứng việc ca hát.

Sơn Tuyền và ông xã kín tiếng.

Chồng bà lớn tuổi vẫn lãng mạn, các dịp lễ, Tết thường mua hoa tặng vợ.

Hai người hầu như không cãi vã. Khi sống chung, vợ chồng khó tránh khỏi lúc va chạm, giận hờn nhưng họ luôn chủ động "dập" ngay khi cuộc tranh cãi bắt đầu, không để cảm xúc leo thang, sau đó ngồi xuống nói cho nhau biết điều mình mong muốn là gì.

"Tôi không cao siêu gì cả. Tôi thường tự hỏi bản thân: 'Mình cãi vã để làm gì? Mình và ông ấy có định ly dị không?'. Hồi trẻ tôi đã luôn nghĩ vậy, giờ trót ăn ở với nhau cả đời, còn gì nữa mà giận với hờn", Sơn Tuyền nói.

Bà tự nhận an phận, không "đứng núi này trông núi nọ". Gần 50 năm bên nhau, bà vẫn thấy vui, nhẹ nhàng và thấy đủ. Họ không muốn có bất cứ sự thay đổi nào, nếu sai ở đâu sẽ sửa ở đó.

Nhiều người hỏi Sơn Tuyền: "Sống với nhau lâu vậy không chán à?", bà đáp: "Đã là duyên nợ sao lại chán? Hạnh phúc là do chúng ta tạo ra".

Sơn Tuyền và ông xã không có con, bị thiên hạ nói "làm vợ chồng mà như đi tu". Tuy nhiên, bà thuận theo ý Trời, số sao thì theo vậy.

Phong cách đời thường của Sơn Tuyền.

Nữ danh ca tin tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Có người đông con vẫn không hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người đều có số phận và niềm hạnh phúc khác nhau, cần sống tỉnh thức để nhận ra và giữ lấy hạnh phúc ấy.

"Không phải cứ người khác buồn vì không có con thì tôi buồn theo. Đời vô thường, đâu ai biết ngày mai của mình ra sao. Tôi biết đủ với những gì đang có nên hạnh phúc. Chúng ta chỉ sống một đời thôi mà, sao phải khổ như vậy?", bà cho hay.

Không chỉ chuyện con cái, tựu trung cuộc sống, Sơn Tuyền luôn chủ trương buông bỏ để tâm nhẹ nhàng, nghĩ nhiều về cái đang có và bỏ qua cái không đạt được.

Từ trẻ, khi không đạt được điều gì, bà đã rèn nếp nghĩ: "Không sao cả, không được thì thôi, làm cái khác".

Trong nghề, Sơn Tuyền chỉ chú tâm làm việc của mình, không so đo hay tị nạnh đồng nghiệp. Nhờ vậy, hàng chục năm đi hát, bà hiếm thấy ai ghét mình.

Tuổi U70, Sơn Tuyền tự thấy khác xưa nhiều. Thời trẻ, bà mê shopping, hiện tại chỉ thích tập gym, đi hát và mang niềm vui đến người xung quanh.

Sơn Tuyền vui sống tuổi già, không màng thị phi.

Sơn Tuyền duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn cho thỏa đam mê, không vì cát-sê hay giữ danh tiếng. Những gì bà có là kỷ niệm với khán giả trong hàng chục năm đi hát. Miễn là họ vẫn nhớ và muốn nghe mình hát, bà luôn sẵn sàng lên sân khấu bất cứ lúc nào.

Nghĩ về sự nghiệp dài, Sơn Tuyền bật cười vì "làm ca sĩ mà sợ PR". Lần nào về Việt Nam diễn hay làm từ thiện, bà đều âm thầm, không tiết lộ với ai.

Xuất phát điểm của Sơn Tuyền là ca sĩ nhạc trẻ, nhạc Mỹ nhưng khi chuyển sang bolero mới nổi tiếng, thành danh. Dù đổi sang áo dài và thay đổi cử chỉ cho nền nã hơn, tính cách bà vẫn thích vui nhộn, sôi động.

Sơn Tuyền thấy lạ khi ngoại hình thay đổi, tuổi tác già đi nhưng trái tim mình chưa bao giờ thay đổi. Bà không cố "trẻ hóa" bản thân nhưng luôn tận hưởng cuộc sống và công việc.

"Tôi đã đi từng bước trong suốt hành trình dài ấy. Tuổi xuân và kỷ niệm là những thứ theo mình cả đời. Tôi luôn nhớ về tuổi trẻ một cách trân trọng, nhẹ nhàng, không hối tiếc gì cả", nữ danh ca nói.

"Biết đến bao giờ" - Sơn Tuyền

Ảnh: FBNV

Mi Lê