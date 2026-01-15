Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo có hơn 30 năm gắn bó. Ảnh: Tư liệu

Theo hồ sơ vụ án ly hôn không tranh chấp giữa danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo tại Tòa Thượng thẩm bang California, quận Cam (Mỹ), hai người "có những khác biệt không thể hòa giải dẫn đến việc ly thân và sự tan vỡ hoàn toàn của hôn nhân, các biện pháp hòa giải hoặc tư vấn hôn nhân không còn mang lại hiệu quả".

Sau khi xem xét hồ sơ và nguyện vọng của đôi bên, ngày 17/7/2025, thẩm phán tuyên chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quy định của Bộ luật Gia đình bang California.

Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo đăng ký kết hôn vào 30/6/2003 và bắt đầu ly thân từ ngày 25/3/2023. Do hai người không có con chung chưa thành niên, thẩm phán không xem xét các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng hay chăm sóc con cái.

Sau thời gian ly thân, ca sĩ Thái Thảo đệ đơn xin ly hôn tại Tòa Thượng thẩm California. Hai bên thống nhất quan điểm, không có tranh chấp.

Danh ca Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn trong gia đình có bố là nhạc sĩ Lữ Liên, các anh chị em đều là ca sĩ nổi tiếng.

Ông định cư Mỹ sau năm 1975, cưới ca sĩ Thái Thảo - con gái của nhạc sĩ Phạm Duy năm 1994, có 1 con chung. Ngoài ra, Tuấn Ngọc và Thái Thảo mỗi người đều có 2 con riêng.

Sau khi kết hôn, Thái Thảo không đi hát mà ở nhà chăm sóc gia đình.

Hương Nhu