Chiều 8/7, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách được triển khai đồng bộ

Tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 81 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry phát biểu tại buổi làm việc

Từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Đến nay, Đắk Lắk đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho 1.317 hộ.

Trong đó, nguồn lực các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 196 hộ; hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho 1.231 hộ.

Đối với lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.378 cơ sở giáo dục, trong đó có 21 trường phổ thông dân tộc nội trú và 7 trường phổ thông dân tộc bán trú. Tỉnh đang khẩn trương xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn.

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk

Đến hết tháng 6, khối lượng thi công đạt khoảng 75%, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.

Trong lĩnh vực y tế, toàn tỉnh duy trì 100% xã có trạm y tế, 96,9% trạm y tế có bác sĩ, đạt 9,06 bác sĩ và 31,5 giường bệnh trên một vạn dân.

Mạng lưới y tế cơ sở, công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS tiếp tục được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các chính sách của Trung ương về y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Khó khăn về quỹ đất, trong khi nhu cầu của đồng bào DTTS lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chia sẻ thêm với đoàn công tác

Chia sẻ với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhìn nhận, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất, giáo dục đào tạo và y tế trong đồng bào DTTS là những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, cần ưu tiên quỹ đất bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS để bà con an cư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn về quỹ đất, trong khi, nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS rất lớn.

“Vấn đề đất nông lâm trường cần phải có đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động, xác lập căn cứ thu hồi đất tạo quỹ đất thực hiện chính sách hỗ trợ đất cho đồng bào DTTS”, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách

Đại diện sở ngành của tỉnh Đắk Lắk kiến nghị tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry ghi nhận, những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào DTTS.

Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong đó, ưu tiên giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn khó khăn về đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.