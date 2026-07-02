Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai vừa được công bố báo cáo thường niên cho thấy, những năm qua, cùng với đầu tư hạ tầng và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin tới đồng bào.

Bằng nhiều phương thức hay và sáng tạo, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã kịp thời đến được với người dân một cách kịp thời, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các chương trình phát triển.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Lào Cai không ngừng được cải thiện.

Đại diện Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai cho biết: Một trong những điểm nhấn của chương trình giảm nghèo thông tin của tỉnh trong 5 năm qua là việc thành lập và duy trì hoạt động của 821 tổ truyền thông cộng đồng với hơn 7.000 thành viên; xây dựng 88 Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" cùng nhiều địa chỉ tin cậy tại cộng đồng dân cư.

Trước đó, từ tháng 10/2025 tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã, phường do Phòng Kinh tế xã, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định, lập tờ trình UBND cấp xã xem xét, quyết định. Ban Quản lý do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực kinh tế làm Phó Trưởng ban, cùng các thành viên đại diện các tổ chức, đơn vị liên quan.

Nhờ có bộ khung này, đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã, phường đã tổ chức được hàng ngàn buổi tuyên truyền, đối thoại, sinh hoạt chuyên đề và tập huấn tại cơ sở, người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào gặp nhiều khó khăn được phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bạo lực gia đình và các kiến thức thiết thực phục vụ đời sống.

Cùng với hệ thống truyền thông cơ sở, đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng đối tượng”, những người có uy tín đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc.

"Không chỉ dừng lại ở truyền thông chính sách, việc xóa nghèo thông tin tại địa phương còn gắn liền với việc trang bị kiến thức sản xuất và khoa học kỹ thuật. Lào Cai đã triển khai 242 dự án phát triển sản xuất, bao gồm cả các dự án liên kết theo chuỗi giá trị và dự án cộng đồng. Qua dòng chảy thông tin hữu ích này, người dân được cập nhật liên tục về giá cả thị trường, kỹ thuật canh tác tiên tiến, từ đó thay đổi hẳn từ tư duy sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao", báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai nêu.

Cũng theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề cũng được chú trọng thông qua việc tổ chức 169 lớp đào tạo cho gần 6.000 lao động, giúp họ nắm bắt rõ ràng các thông tin, cơ hội việc làm trong và ngoài nước để chủ động lập thân, lập nghiệp. Sự lan tỏa đồng bộ của các giải pháp truyền thông đã mang lại những quả ngọt rõ nét, làm thay đổi toàn diện diện mạo vùng cao Lào Cai. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, trong đó tỷ lệ giảm nghèo riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 6,3%/năm.

"Trong thời gian tới, Lào Cai xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để đưa thông tin về tận các thôn bản xa xôi nhất. Đây sẽ là bước đi chiến lược giúp đồng bào làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận tri thức, tạo nền tảng vững chắc để Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới", báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai chỉ rõ.