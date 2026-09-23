Trong đơn khẩn cấp gửi tòa án bang Florida ngày 22/9 (giờ địa phương), đội ngũ luật sư của danh hài Carrot Top xác nhận ông từng cố tự tử. Họ cũng cáo buộc Brian Evans, người từng hát mở màn cho ông đã quấy rối và đòi tiền bằng cách đe dọa công bố video nhạy cảm.

Carrot Top. Ảnh: Orlando Weekly.

Theo Page Six và TMZ, ngày 22/9, luật sư của Scott Thompson (tên thật của danh hài Carrot Top) nộp kiến nghị khẩn cấp lên tòa án hạt Broward, bang Florida (Mỹ). Họ đề nghị tòa cấm ca sĩ Brian Evans nộp thêm hồ sơ mới nếu chưa được thẩm phán cho phép. Đây là lần đầu phía Thompson xác nhận trong văn bản chính thức trước tòa rằng nghệ sĩ 61 tuổi đã cố tự tử.

Thompson phải nhập viện tại Las Vegas sau sự việc xảy ra ở nhà riêng ngày 18/9. Ngày 21/9, người phụ trách truyền thông Jami Schlicher cho biết ông vẫn đang được theo dõi y tế chặt chẽ. Hiện ông đã tỉnh, tự thở được, sức khỏe tiếp tục cải thiện và có gia đình cùng những người thân thiết nhất ở bên. Các suất diễn của ông tại Luxor, khách sạn - sòng bài nơi ông biểu diễn thường trực từ năm 2005, đều bị hủy.

Hai lời đề nghị dàn xếp 500.000 USD và 2 triệu USD

Evans từng hát mở màn cho các chương trình của Thompson. Hồi tháng 7, anh khởi kiện, cáo buộc danh hài gửi cho mình đoạn video khiêu dâm mà anh không hề muốn nhận vào khoảng năm 2022 hoặc 2023. Sau đó Evans nộp thêm đơn kiện phỉ báng, đồng thời xin hủy thỏa thuận dàn xếp các bên ký năm 2024. Lý do anh đưa ra là khi ký, anh không đủ minh mẫn để hiểu hết nội dung thỏa thuận.

Theo hồ sơ nộp đầu tháng 9 mà TMZ có được, phía Thompson cáo buộc Evans đòi 500.000 USD (khoảng 13,2 tỷ đồng) "có thể chi trả ngay" để khép lại mọi yêu cầu. Nếu không được trả, Evans sẽ đưa đoạn ghi hình nhạy cảm lưu trong USB vào hồ sơ vụ án.

Trong thư gửi luật sư của danh hài, Evans viết rằng việc báo chí đưa tin về hồ sơ này là điều "có thể lường trước" nhưng khẳng định đó "không phải lời đe dọa". Phía Thompson gọi đây là "lời đe dọa ác ý nhằm bôi nhọ" để đòi tiền dưới vỏ bọc hoạt động tố tụng.

TMZ còn công bố một email khác gửi ngày 14/9 trước khi Thompson nhập viện. Trong email này, Evans đề xuất khoản dàn xếp 2 triệu USD (khoảng 52,6 tỷ đồng) để chấm dứt mọi tranh chấp giữa anh, Thompson và các bên liên quan. Điều kiện kèm theo là các bên rút mọi yêu cầu và giữ bí mật. Chỉ vài giờ sau, luật sư của danh hài gửi email cho văn phòng thẩm phán Shari Africk Olefson, cáo buộc Evans tiến hành "chiến dịch tống tiền" và đề nghị tòa can thiệp khẩn cấp.

Phía Thompson cũng dẫn lại việc tòa án liên bang từng xếp Evans vào diện "người kiện tụng gây phiền nhiễu" (vexatious litigant). Khi đó, tòa nhận định các đơn kiện của anh mang tính "hàng loạt", "vô căn cứ" và dường như nhằm quấy rối bị đơn.

Người bị cáo buộc lên tiếng

Evans bác bỏ mọi cáo buộc. Anh nói với TMZ: "Tôi chưa bao giờ đe dọa đăng bất kỳ video nào ở bất cứ đâu để đổi lấy khoản dàn xếp". Theo Evans, anh đã xóa đoạn video theo thỏa thuận trước đó và nếu muốn công bố đã có thể làm từ lâu. Trong video đăng trên YouTube, Evans cho rằng sự việc không đơn giản, trắng đen rõ ràng như cách nhiều người mô tả. Anh gọi động thái pháp lý của đối phương là "chữa cháy", đồng thời mừng vì danh hài đang hồi phục.

Carrot Top sinh năm 1965, nổi tiếng từ thập niên 1990 với mái tóc đỏ và phong cách hài dùng đạo cụ. Ông từng đóng phim Chairman of the Board (1998), là gương mặt quảng cáo cho dịch vụ gọi điện của hãng AT&T. Chương trình ông diễn thường trực tại Luxor được xem là một trong những chương trình trụ lâu nhất ở Las Vegas.

Nguồn: Page Six, TMZ, CBS12, Complex, News 3 Las Vegas