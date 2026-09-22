Theo Sở cảnh sát quận Martin (bang Florida, Mỹ), Jennifer Eckhart được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở thị trấn Hobe Sound vào sáng 19/9, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cái chết là tự tử. Theo TMZ, thi thể của Eckhart được người thân phát hiện.

Jennifer Eckhart tự tin khi lên hình. Ảnh: GEO

Tại buổi họp báo về vụ việc, cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết Eckhart từng bị đưa đi cưỡng chế 6 lần trong 18 tháng qua theo Đạo luật Baker của bang Florida - đạo luật cho phép tạm giữ tối đa 72 giờ đối với người đang trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Ông Budensiek nói cô đã trải qua 7 tuần điều trị tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần để tìm kiếm sự giúp đỡ do có ý định tự sát và mới rời cơ sở này được 1 tuần trước khi qua đời.

Theo cảnh sát trưởng, quá trình điều tra cho thấy Eckhart đã ngừng dùng thuốc điều trị trước đó.

Cái chết của Eckhart khiến nhiều đồng nghiệp cũ tại Fox News bàng hoàng, bởi cô từng là gương mặt được nhắc đến nhiều khi công khai đứng lên tố cáo hành vi lạm dụng tình dục ngay trong nội bộ một trong những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ.

Năm 2020, khi đang làm việc tại Fox Business - kênh truyền hình thuộc tập đoàn Fox News, Eckhart đệ đơn kiện MC Ed Henry, cáo buộc anh này cưỡng hiếp và có nhiều hành vi lạm dụng tình dục khác với cô. Đơn kiện ban đầu còn nhắm vào cả Fox News, cho rằng đài đã biết nhưng không ngăn chặn hành vi của Henry. Về phía mình, Ed Henry phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định mối quan hệ giữa 2 người là tự nguyện.

Ed Henry. Ảnh: TMZ

Theo Deadline, ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của Eckhart, Fox News tiến hành điều tra nội bộ và sa thải Henry vào tháng 7/2020. Vụ kiện sau đó kéo dài nhiều năm: tòa án cấp sơ thẩm loại Fox News khỏi vụ kiện, cho rằng đài không có căn cứ để biết trước hành vi của Henry.

Một tòa phúc thẩm liên bang giữ nguyên quyết định này vào tháng 4/2025. Riêng phần khiếu kiện nhắm vào cá nhân Ed Henry, 2 bên đạt thỏa thuận dàn xếp ngay trước khi vụ việc được đưa ra xét xử vào năm 2024. Eckhart từng chia sẻ trên truyền thông rằng bản thân "tê liệt vì sợ hãi" trong suốt thời gian làm việc tại Fox trước khi quyết định lên tiếng.

Sau khi vụ kiện khép lại, Eckhart chuyển hướng sang công việc hỗ trợ những người từng trải qua sang chấn tâm lý. Cô sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Reinvented Project, sử dụng liệu pháp cùng động vật để giúp đỡ người sống sót sau các vụ lạm dụng, đồng thời dẫn podcast mang tên Reinvented with Jen Eckhart, nơi kể lại hành trình vượt qua biến cố. Trước khi chuyển sang Fox Business với vai trò sản xuất, Eckhart đã gắn bó với Fox News khoảng 7 năm.

Gia đình và các tổ chức Eckhart từng cộng tác chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc tang lễ.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại nhà riêng của Jennifer Eckhart:

Minh Phi

Video: TMZ