Ngày 2/8, truyền thông Nhật Bản đưa tin diễn viên kiêm nghệ sĩ giả giọng Shimizu Ryotaro qua đời ở tuổi 38.

Theo các nguồn tin, nam nghệ sĩ được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở Tokyo vào tối 1/8. Dù lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, anh đã được xác nhận tử vong tại hiện trường. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là một vụ tự tử và đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Nam diễn viên kiêm nghệ sĩ giả giọng Shimizu Ryotaro. Ảnh: Encount

Shimizu Ryotaro sinh năm 1988 tại Tokyo, là con trai thứ 3 của nghệ sĩ giả giọng huyền thoại Shimizu Akira. Nối nghiệp cha, anh hoạt động song song trong lĩnh vực diễn xuất và biểu diễn giả giọng.

Nam nghệ sĩ ra mắt màn ảnh vào năm 2006 với bộ phim truyền hình Komyo ga Tsuji, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Prince of Tennis, Gokusen: The Movie...

Năm 2016, Shimizu Ryotaro kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí và chào đón con gái đầu lòng.

Đến tháng 10/2017, sự nghiệp của anh lao dốc sau khi bị bắt vì sử dụng chất cấm. Nam diễn viên bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, hưởng án treo trong 3 năm, đồng thời bị công ty quản lý của cha chấm dứt hợp đồng.

Sau khi rời làng giải trí, Shimizu Ryotaro chuyển sang làm trong lĩnh vực vận tải. Những năm gần đây, anh dần trở lại hoạt động nghệ thuật thông qua các chương trình trực tuyến và một số lần xuất hiện trên truyền hình.

Shimizu Ryotaro và cha là nghệ sĩ giả giọng nổi tiếng Shimizu Akira. Ảnh: Encount

Đáng chú ý, chỉ 2 tháng trước khi qua đời, Shimizu Ryotaro vừa tái hợp cha trong một chương trình biểu diễn giả giọng kết hợp hòa nhạc diễn ra vào tháng 6. Đây cũng là lần hiếm hoi 2 cha con cùng đứng chung trên sân khấu sau nhiều năm.

Shimizu Ryotaro và Shimizu Akira:

Nguồn: Yahoo, Encount