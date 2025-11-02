Năm nay, vườn cây của danh hài Thúy Nga bội thu. Đặc biệt, cây quất trồng nhiều năm chỉ toàn lá nay đã ra trái. Cây hồng cho trái đặc biệt nhiều và to, vị ngọt, thơm, giòn. Cây na sau khi được chăm sóc đều đặn cũng đang phát triển tốt.

Một số loại cây trong vườn nhà của Thúy Nga.

Vườn còn có cây cam cho trái trĩu quả. Thúy Nga cũng trồng nhiều loại chanh thơm ngon.

Đặc biệt, cô nhắc đến cây hoa loa kèn - loại cây cô ước ao có từ ngày mới sang Mỹ. Giờ đây ước mơ thành hiện thực, tuy nhiên cả 2 cây đều hay rụng hoa tả tơi khiến vườn rất bẩn.

Cây ổi cho trái tuy nhỏ nhưng Thúy Nga khẳng định "chưa từng ăn ổi nào ngon bằng". Năm nay, cây ra trái rất nhiều. Vườn còn có hoa dâm bụt nở đỏ rực, cây bưởi với trái ngọt, giòn và thơm.

Thúy Nga hái cây trong vườn nhà.

Về cách chăm sóc, Thúy Nga cho biết mỗi tuần đều bón phân, thỉnh thoảng bổ sung đất mới. May mắn chủ nhà cũ là người Philippines nên vườn sẵn có nhiều loại cây nhiệt đới giống người Việt hay trồng. Thúy Nga dự định trồng thêm các loại trái cây quen thuộc.

Thúy Nga sinh ngày 5/8/1976 tại Quảng Trị. Tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, cô gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận năm 2000 dưới sự dẫn dắt của NSND Hồng Vân. Thúy Nga nhanh chóng nổi bật với vai trò diễn viên hài, đoạt huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Hài kịch, giải Cù Nèo Vàng và nhiều danh hiệu khác sau gần 30 năm cống hiến.

Định cư tại Mỹ từ hơn 1 thập kỷ qua, nữ nghệ sĩ sở hữu 3 biệt thự triệu đô tại California. Căn chính tại khu phố Bolsa - trung tâm cộng đồng người Việt - có giá trị ước tính 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng), nổi bật với thiết kế sang trọng và sân vườn rộng rãi. Dù cuộc sống sung túc, Thúy Nga vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên và đam mê trồng trọt tại biệt thự của mình.

Minh Dũng

Ảnh, video: FBNV