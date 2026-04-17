Phim Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu sự trở lại của Vân Sơn sau 25 năm với điện ảnh, kể từ Vật đổi sao dời phát hành năm 2001. Anh nhận lời tham gia phim vì yêu thích bản gốc One cut of the dead (Nhật Bản) qua hành trình theo đuổi đam mê truyền cảm hứng đến người trẻ.

"Tôi ít khi nào nhận phim vì rất kén. Không hợp vai, bạn diễn không hay, đạo diễn không quen tôi đều từ chối. Riêng phim này tôi tham gia vì hứng thú nhiều yếu tố. Tôi cảm giác cả ê-kíp đều hòa hợp, xem nhau như gia đình", anh kể.

Vào vai 1 đạo diễn, Vân Sơn gặp áp lực do đã lâu không làm điện ảnh. Lịch quay liên tục một tháng cũng là bài toán khó với anh khi phải di chuyển nhiều nơi.

Bên cạnh đó, đạo diễn tài năng và kỹ tính, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cũng làm Vân Sơn lo lắng “chạy theo các em không kịp”. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp liệu khán giả có đón nhận mình hay không.

Chia sẻ với VietNamNet, Vân Sơn kể anh sụt 5kg khi tham gia dự án kéo dài 3 tháng. Các phân đoạn hành động được quay one shot (quay liên tục, không cắt cảnh) khiến anh hao tốn nhiều thể lực. Danh hài cũng có nhiều cảnh tâm lý, đòi hỏi phải thể hiện cảm xúc tự nhiên, không gượng ép.

Ở tuổi 65, Vân Sơn được khen phong độ, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Danh hài nói ý thức chăm sóc bản thân từ cả trong lẫn ngoài để đáp ứng được tiêu chuẩn nghề nghiệp.

"Tôi cố gắng ngủ đủ, ăn đều đặn và tập thường xuyên. Tôi giữ được sức khỏe, sự phong độ nhờ ngày trẻ tập luyện nhiều như gym, đá bóng... Giờ có tuổi tôi không tập nặng như xưa nhưng vẫn duy trì hít đất, tạ tay, pickleball để giữ cơ", Vân Sơn cho hay.

Về nước đóng phim, Vân Sơn may mắn vì bên cạnh luôn có gia đình hỗ trợ. Vợ và các con thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han về công việc. Phần mình, anh ý thức nỗ lực làm việc để xứng đáng với những giờ phút đi xa gia đình như 1 sự đánh đổi.

Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ từ Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn - từng đóng cặp trong Tiệc trăng máu năm 2020, đến các gương mặt Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Lý, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải, nghệ sĩ Đức Khuê.

Các diễn viên Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (từ trái qua) trong buổi giao lưu truyền thông.

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kịch bản theo mô-tuýp của Tiệc trăng máu khi quy tụ nhiều tuyến nhân vật.

Kịch bản được làm lại từ phim One cut of the dead (Nhật Bản) ra mắt năm 2018 và nhanh chóng gây sốt. Tác phẩm từng tạo dấu ấn với cảnh one shot dài hơn 30 phút mở màn.

Thực hiện bản "Việt hóa", Phan Gia Nhật Linh cân đối kịch bản để giữ cấu trúc chuyện, vừa đảm bảo yếu tố mới mẻ, hấp dẫn. Anh và ê-kíp thêm thắt 1 số yếu tố bản địa, đặc trưng văn hóa và bối cảnh trong nước.

Tác phẩm pha trộn nhiều thể loại như tâm lý gia đình, kinh dị - hài, sẽ khởi chiếu vào 24/4 nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

