Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu sự trở lại của Miu Lê sau thời gian vắng bóng điện ảnh, kể từ phim 18+ Chiếm đoạt (2023).

Nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm về màn "tái xuất". Nhiều ý kiến cho rằng cô có phần thận trọng, rụt rè vì dự án trước đó gặp thất bại phòng vé.

Ca sĩ Miu Lê trong buổi showcase phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Miu Lê thẳng thắn chặng đường làm nghề, cô có dự án thành công lẫn không ít thất bại.

“Những lúc phim không thành công, tôi buồn, hoài nghi bản thân vì cho rằng mình kém và không đủ năng lực. Nỗi buồn đến trong 1 lúc, tôi sống với nó rồi lại vượt qua.

Mỗi lần thất bại tôi hay nhìn nhận lại, xem đó như bài học để chiêm nghiệm”, cô thẳng thắn.

Clip Miu Lê chia sẻ

Gần nhất, khi đóng Đại tiệc trăng máu 8, Miu Lê được giao diễn phân đoạn one-shot (quay 1 cú máy). Cảnh quay khó đến mức cô gặp áp lực, tự hoài nghi năng lực chính mình. Nhờ các bạn diễn và ê-kíp động viên, Miu Lê nỗ lực vượt qua để hoàn thành vai trò của mình.

Miu Lê được khen gợi cảm sau giảm cân, gây chú ý khi góp mặt show thực tế.

Miu Lê kể đến với Đại tiệc trăng máu 8 một cách tình cờ. Khi thấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đăng thông báo tuyển diễn viên, cô để lại bình luận là hình emo giơ tay, chỉ mang tính chất nói đùa. Nhưng không ngờ, được đạo diễn mời casting thật.

Ban đầu, Miu Lê từ chối vì đang bận chương trình Em xinh say hi. Nhưng sau đó, phim lùi lịch quay nên nhờ thế cô có thể đồng hành.

Miu Lê đóng cùng Liên Bỉnh Phát trong phim.

Diễn cặp cùng Miu Lê trong phim là Liên Bỉnh Phát. Liên tục có dự án ra mắt, diễn viên quan niệm mỗi phim có một sứ mệnh và luôn trân trọng tất cả cơ hội.

Anh mong Đại tiệc trăng máu 8 sẽ là dự án thành công cả về chất lượng và doanh thu. Một kỷ niệm vui với cả 2 diễn viên ở dự án này là học hát cải lương, dù chỉ để thể hiện một đoạn ngắn trong phim.

Từ Mỹ, nghệ sĩ Vân Sơn hội ngộ các bạn diễn tại sự kiện qua video call. Thời gian gần đây, anh nhận được nhiều lời mời tham gia phim trong nước.

Tuy nhiên, Vân Sơn đều từ chối vì kịch bản không hay, vai không hay, thời gian không phù hợp. Đến khi Charlie Nguyễn ngỏ lời, anh nhận lời vì thích câu chuyện phim.

Từ Mỹ, Vân Sơn chia sẻ trực tuyến về vai diễn.

Vào vai 1 đạo diễn, Vân Sơn áp lực do đã 20 năm không làm điện ảnh, sợ vai hay mà mình diễn không ra. Lịch quay liên tục một tháng cũng là bài toán khó đối với danh hài.

Bên cạnh đó, đạo diễn tài năng và kỹ tính, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cũng làm Vân Sơn lo lắng “chạy theo các em không kịp”. Anh tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp khán giả có đón nhận mình hay không.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, từ Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn - từng đóng cặp trong Tiệc trăng máu năm 2020, đến các gương mặt như Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Lý, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải, nghệ sĩ Đức Khuê.

Các diễn viên góp mặt trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kịch bản theo mô-tuýp của Tiệc trăng máu khi quy tụ nhiều tuyến nhân vật. Họ tham gia công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại, tuy nhiên trò chơi được nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với lời cảnh báo người thua cuộc sẽ mất mạng.

Tác phẩm pha trộn nhiều thể loại như tâm lý gia đình, kinh dị - hài, sẽ khởi chiếu vào 24/4 nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

