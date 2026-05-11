Không dại gì đánh đổi cái tên Vân Sơn!

Nghệ sĩ Vân Sơn.

- Mất 25 năm cho sự trở lại với điện ảnh, nhiều người hẳn tò mò vì sao Vân Sơn khó tính và kén chọn đến thế?

Một cách thẳng thắn là tôi rất kén phim. Với tôi, phim hay, vai diễn phù hợp và môi trường làm việc phải đáp ứng được chuyên môn. Từ năm 2012, có một số đơn vị mời tôi đóng phim, gửi kịch bản sang.

Thú thật, có những kịch bản tôi đọc tầm 10 trang là không xem nổi nữa, đành phải trả lại. Tôi nói ngay với họ đây không phải kịch bản phim mà là kịch bản sân khấu.

Vài kịch bản khá tốt nhưng có 1 số điểm tôi chưa ưng ý. Tôi đã trao đổi với đạo diễn và nhà sản xuất, sau một thời gian 2 bên không thống nhất nên tôi từ chối.

Với Đại tiệc trăng máu 8, tôi nghĩ bản thân chọn đúng vì kịch bản gốc hay, bản Việt hóa lại có nhà sản xuất Charlie Nguyễn - em họ tôi, cùng ê-kíp giỏi, nhiệt huyết. Nhiều khán giả nhận xét họ không thấy hình bóng nghệ sĩ Vân Sơn mà là ông đạo diễn Tâm OK (nhân vật Vân Sơn trong phim - PV), nghe thế tôi rất mừng.

- Khi dư luận quan tâm cuộc đua phòng vé Việt dịp lễ, màn so kè giữa những cái tên hàng đầu, anh giữ tâm thế ra sao?

Tôi không quen khái niệm đấu đá. Điều tôi quan tâm là làm sao để tác phẩm mình tham gia đủ tốt. Ông bà ta có câu “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”, nghĩa là cứ làm hết sức còn kết quả thành bại cứ bình thản đón nhận.

Thời điểm nào cũng vậy, muốn cạnh tranh phim bạn phải chất lượng đã. Khi đã trọn vẹn trách nhiệm mọi thứ còn lại cứ phụ thuộc vào thị trường thôi.

- Nhiều đồng nghiệp của anh về nước, có người thành công song thất bại không hiếm. Anh quan sát và học được điều gì từ họ?

Trong nghề này quan trọng nhất là “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Mỗi người nghệ sĩ muốn thành công cần khả năng, sự phù hợp và “điểm rơi”. Tài năng có, ý tưởng có, kịch bản có, song nếu thời điểm chưa đúng vẫn gian nan.

Tôi háo hức khi thấy anh em đạt được thành tựu. Tuy nhiên không vì hào quang đó tôi gấp gáp để chọn bừa, chọn đại.

Tôi gần 50 năm trong nghề, sống được tới giờ là nhờ tình thương khán giả. Tôi không dại gì đánh đổi tên tuổi, uy tín, trên cả là niềm tin mọi người đặt cho cái tên Vân Sơn. Nếu chỉ đóng phim vì tiền và mối quan hệ sẽ phụ lòng công chúng. Đó là điều tối kỵ với tôi trong nghề.

Vân Sơn miệt mài làm nghề, giữ vẻ ngoài phong độ ở tuổi 65.

- Anh làm gì để không bị chững nhịp, thụt lùi với showbiz hiện nay?

Ở Mỹ, tôi luôn trau dồi, học hỏi mỗi ngày. Xem mỗi tác phẩm, tôi phân tích kịch bản, diễn viên, yếu tố quay dựng và âm thanh - ánh sáng, rồi tự đánh giá vì sao phim này thắng, phim kia thua. Mỗi tác phẩm dù hay hay dở đều có bài học khác nhau.

Nhờ thế khi trở về Việt Nam, tôi có vốn nghề để theo kịp anh em. Điều tôi bất ngờ là điện ảnh Việt có bước tiến vượt bậc.

Thị trường giờ khác thời chúng tôi 1 trời 1 vực. Các em, cháu đồng nghiệp năng động, tươi mới. Họ được tiếp cận dường như với tất cả mọi thứ, không bị gò bó hay chịu rào cản nào.

"Giấu kín" vợ suốt 36 năm, giữ hôn nhân vui vẻ mỗi ngày

- Nếu không bận diễn xuất hay công việc, anh có giây phút nào thư thả?

Tôi có thói quen lên kế hoạch để chủ động trong mọi việc. Điều tôi thích nhất là mỗi buổi sáng ngủ dậy không cần đặt đồng hồ báo thức. Hôm nào mệt, tôi cho phép dậy trễ vài tiếng. Đôi lúc tôi thức khuya xem phim, viết kịch bản tới 2-3 giờ sáng.

Sinh hoạt hằng ngày, tôi duy trì nhịp đều độ, từ ăn uống đến tập luyện. Tôi giữ được sức khỏe, sự phong độ nhờ ngày trẻ tập luyện nhiều như gym, đá bóng...

Trước tôi 85kg, hiện chỉ còn 72kg. Cơ bắp không còn như xưa nên tôi cố gắng siết lại, không để mập lên. Tôi hít đất, tạ tay, pickleball, giúp thể trạng cân đối để làm nghề.

Vân Sơn và bà xã gắn bó suốt 36 năm. Tình cảm cả 2 mặn nồng, gắn bó như ngày đầu.

- Anh “giấu” kỹ vợ quá. Làm vợ Vân Sơn liệu có thiệt thòi?

Với tôi, mạng xã hội hay truyền thông không phải nơi để chia sẻ chuyện riêng tư. Đó là lý do 36 năm chung sống, tôi cố gắng giữ kín danh tính bạn đời.

Tôi và bà xã đến với nhau nhờ duyên số. Chúng tôi không phải kiểu tiếng sét ái tình mà tôi là người chủ động theo đuổi cô ấy. Tôi vốn tính nghệ sĩ, thời trẻ lại thích phiêu lưu, chinh phục. Ai ngờ vợ đã trói trọn tim tôi suốt mấy chục năm qua.

Bà xã luôn đồng hành trong công việc, từ show diễn đến các chuyện lớn nhỏ ở trung tâm. Ở nhà, cô ấy 1 tay quán xuyến nhà cửa, chăm lo các con.

Vợ dành cho tôi 100% sự tin tưởng nên dù đôi lúc cách biệt địa lý vẫn không lăn tăn chuyện nọ chuyện kia. Đổi lại, tôi sống trách nhiệm, đặt gia đình lên hàng đầu. Nhờ hậu phương vững chắc, tôi thỏa sức thăng hoa với nghề.

- Anh gìn giữ tổ ấm thế nào sau 36 năm gắn bó?

Tôi hay đùa muốn giữ hôn nhân được lâu dài, vợ chồng phải biết nhảy Cha-cha-cha - tức phải biết tiến lùi đúng lúc. Va chạm đời sống, nếu cả 2 không nhịn, cứ muốn lấn tới vô tình giẫm chân nhau.

Tôi và bà xã khác biệt nhiều thứ, từ suy nghĩ đến lối sống. Sự “trái dấu” ấy giúp tình cảm được lâu bền, ngược lại giống quá lại mau chán.

Tới tuổi này điều cần nhất là không khí vui vẻ, bình yên. Tôi nói với bà xã: Anh chọc cười khán giả trên sân khấu, còn ngoài đời, anh muốn mang lại tiếng cười cho em. Khi tinh thần thoải mái, mọi chuyện dù phức tạp đến đâu đều dễ giải quyết.

Vân Sơn và 2 con trai đã trưởng thành.

- Trong phim "Đại tiệc trăng máu 8", mối quan hệ giữa ông Tâm và con gái nhiều khúc mắc khiến ông luôn đau đáu. Ngoài đời, anh giữ sự kết nối với các con ra sao?

Tôi có 2 con trai, đều ở tuổi trưởng thành. Các con tôi giao tiếp tiếng Việt sành sỏi dù được sinh ra, lớn lên ở Mỹ.

Lúc nhỏ, các con hay hỏi tôi chuyện nghề nghiệp tương lai. Tôi bảo con nếu muốn ổn định cuộc sống, cứ tham khảo công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, như y tá, bác sĩ, y sĩ... Sau này, tôi khuyên chúng hãy chọn nghề nào thực sự yêu thích.

Từ nhỏ tới lớn, tôi không áp lực các con chuyện thành tích hay điểm số. Chúng muốn học gì, làm gì, miễn vui, hạnh phúc với lựa chọn là được.

- Anh còn trăn trở gì với chặng đường phía trước?

Ngày xưa tôi làm nghệ thuật vì cơm áo gạo tiền, còn giờ nhà cửa xe cộ đã có, chẳng cần phải lo nữa. Tôi không đặt điều kiện mỗi năm phải tham gia bao nhiêu dự án. Ở tuổi này, tôi không cần thiết nóng vội hay chứng minh với ai.

Nhiều người hỏi tôi liệu có về nước sống như nhiều đồng nghiệp không? Tôi không tính trước gì cả, mỗi người 1 hoàn cảnh. Gia đình, dòng họ tôi phần lớn định cư ở Mỹ. Giờ phương tiện thuận lợi, chuyện sắp xếp đi lại cũng đơn giản thôi.

