Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng U22 Lào không thể giành được 1 điểm trước U22 Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 33. Đánh giá về trận đấu, HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào nói: "Tôi tin rằng các cầu thủ cố gắng hết mình, đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về các học trò".

U22 Lào khiến U22 Việt Nam phải vất vả mới có chiến thắng 2-1.

Về tình huống trọng tài chính "đè cờ" trợ lý trọng tài công nhận bàn thắng cho Đình Bắc, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi cần phải xem lại. Ban đầu trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị vì cho rằng cầu thủ U22 Việt Nam chắn tầm nhìn của thủ môn chúng tôi. Nhưng sau đó, trọng tài chính lại thay đổi quyết định. Vì thế, chúng tôi cần phải xem kỹ tình huống này".

U22 Lào chỉ để thua sát nút trước ứng cử viên vô địch U22 Việt Nam, HLV Ha Hyeok Jun cho rằng đội bóng của mình có thể làm tốt hơn ở những trận đấu tới: "Tôi tin rằng U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước. Tuy nhiên, U22 Lào có những tiến bộ nhất định. Hy vọng mọi thứ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo".

