Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin và hình ảnh về ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đánh rơi hơn 6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân khi đang đi bán vé số.

Ông Tâm ngồi thất thần sau khi phát hiện đánh rơi túi có toàn bộ số tiền mình có kèm giấy tờ tuỳ thân. Ảnh: MXH

Hình ảnh người đàn ông gầy gò, khắc khổ, ngồi thất thần trước tiệm vàng trên đường Trần Phú (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Từng nhiều năm tham gia hoạt động từ thiện, chị Trần Thị Ngát (phường Diên Hồng) sau khi đọc được thông tin đã quyết định đứng ra kêu gọi hỗ trợ ông Tâm. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải, chị Ngát quyên góp được 14,3 triệu đồng.

“Đêm hôm đó, sau khi quyên góp được 7 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trên mạng, nhiều hơn số tiền ông Tâm đánh rơi, tôi đã gọi điện thông báo và hẹn ông Tâm sáng hôm sau gặp để giao tiền.

Tuy nhiên, đến giờ hẹn, tôi gọi nhiều lần mà ông Tâm không nghe máy. Cuối cùng, tôi phải đăng lên Facebook cá nhân để nhờ mọi người nhắn giúp ông Tâm ghé nhận tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ”, chị Ngát chia sẻ.

Theo chị Ngát, một người quen ở gần nhà ông Tâm đọc được thông tin nên đã chở ông đến điểm hẹn với chị để nhận tiền. Sau khi tìm hiểu mới biết, qua điện thoại, ông Tâm không biết người gọi là ai, sợ bị lừa đảo nên đã không đến điểm hẹn gặp chị Ngát.

Cùng thời điểm đó, chị Kim Oanh (trú phường Pleiku) cũng đứng ra kêu gọi được 7,1 triệu đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thái Bình (phường Diên Hồng) cũng hỗ trợ ông Tâm 3 triệu đồng. Tổng cộng, ông Tâm nhận được 24,4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Ông Phạm Minh Tâm cho biết, trưa ngày 8/4, trong lúc đi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku), ông đã sơ ý làm rơi túi, mất hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Trong số tiền đánh rơi có 2,8 triệu đồng tiền bán vé số và 4,3 triệu đồng tiền tích góp phòng khi ốm đau.

Ông Tâm được các nhà hảo tâm hỗ trợ 24,4 triệu đồng. Ảnh: N.T

Khi phát hiện mất số tiền trên, ông Tâm rất lo lắng nên đã quay lại tìm nhiều lần nhưng không thấy. Theo ông Tâm, 24,4 triệu đồng mà các nhà hảo tâm hỗ trợ là số tiền lớn nhất trong đời ông từng có. Ông Tâm cho biết, sau khi trả tiền vé số, khoản tiền còn lại sẽ gửi tiết kiệm phòng khi ốm đau.

“Nếu không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì tôi không biết xoay xở vào đâu. Tôi xin cảm ơn tất cả người dân, mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp tôi vượt qua khó khăn này”, ông Tâm xúc động nói.

Được biết, ông Tâm không có gia đình hay vợ con, ông sống cùng với người em rể tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.