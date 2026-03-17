Trước đó, ngày 10/3, chị Thảo làm rơi số tiền lớn trên đường nên đến Công an phường Cái Khế nhờ tìm lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera, xác minh tại địa bàn.

Đến ngày 12/3, cơ quan chức năng xác định ông H. (làm nghề chạy xe công nghệ) là người nhặt được số tiền của chị Thảo. Do ông H. vắng nhà nên công an triển khai công tác vận động.

Chiều 16/3, ông H. trở về nhà, tự nguyện mang toàn bộ số tiền nhặt được đến trụ sở công an để trao trả cho chị Thảo. Nhận lại tài sản, chị Thảo xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng công an và ông H.

Lực lượng công an chứng kiến chị Lê Thị Thu Thảo nhận lại số tiền 131 triệu đồng từ ông H. Ảnh: ANCT

Công an xã Tân Hòa (TP Cần Thơ) cũng vừa hỗ trợ giải quyết một trường hợp chuyển khoản nhầm 30 triệu đồng.

Tối 13/3, chị Võ Thị Chúc Ly (ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa) bất ngờ nhận được 30 triệu đồng từ tài khoản lạ. Ngay sau khi phát hiện, chị chủ động đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm người chuyển để trả lại.

Qua xác minh, công an xác định đây là giao dịch chuyển nhầm, chủ tài khoản là anh Trần Văn T. (ngụ tỉnh Quảng Ninh). Với sự chứng kiến của lực lượng công an, chị Ly đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Anh T. sau khi nhận lại tài sản đã gửi lời cảm ơn chị Ly và lực lượng công an kịp thời hỗ trợ.