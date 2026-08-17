Theo danh sách được phê duyệt, việc phân định các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi là cơ sở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Việc phân định các thôn là cơ sở triển khai chính sách dân tộc, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quyết định phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo tham mưu báo cáo kết quả xác định, phân định các thôn gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định. Sau khi Bộ công bố danh sách trên phạm vi cả nước, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tham mưu UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Trên cơ sở danh sách được công bố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, chính sách phù hợp với từng địa bàn. UBND các xã có trách nhiệm thông tin rộng rãi kết quả phân định đến người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc xác định cụ thể các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhất là những thôn đặc biệt khó khăn, sẽ giúp tỉnh Thanh Hóa có căn cứ triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đầu tư, tạo động lực phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.