Nhà máy Z121 là đơn vị duy nhất được cấp phép sản xuất và phân phối các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ trên thị trường.

Hiện có hơn 200 cửa hàng đang được phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa trên cả nước. Riêng tại thành phố Hà Nội, có gần 70 cửa hàng kinh doanh pháo hoa hợp pháp để người dân có thể mua pháo hoa.

Bạn có thể mua pháo hoa Bộ Quốc phòng tại Hà Nội bằng hai hình thức: đến trực tiếp cửa hàng bán pháo hoa Z121 tại Hà Nội đã được cấp phép hoặc đặt mua hàng online website chính thức phaohoabqp.com.

Dưới đây là danh sách các địa điểm bán pháo hoa Bộ Quốc phòng ở Hà Nội:

Cửa hàng Số 29 Hà Nội. Địa chỉ: Số 299 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Cửa hàng Số 30 Hà Nội. Địa chỉ xã Quảng Oai, Hà Nội.

Cửa hàng Số 7 Hà Nội. Địa chỉ: Số 36 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 38 Hà Nội. Địa chỉ: Số 08, ngách 172/69/30, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Cửa hàng Số 58 Hà Nội. Địa chỉ: Lô A24, Khu Biệt thự thấp tầng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 3 Hà Nội. Địa chỉ: 195, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cửa hàng Số 9 Hà Nội. Địa chỉ: D10- D6 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cửa hàng Số 42 Hà Nội. Địa chỉ: Số 46, phố Trung Kính, Hà Nội.

Cửa hàng Số 4 Hà Nội, Địa chỉ: Số nhà 26 tổ 3 khu Xuân Hòa, xã Xuân Mai, Hà Nội.

Cửa hàng Số 55 Hà Nội. Địa chỉ: Thôn Ngọc Giả, phường Chương Mỹ, Hà Nội.

Cửa hàng Số 10 Hà Nội. Địa chỉ: Số 90, 1A/65 khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 32 Hà Nội. Địa chỉ: Số 250, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 62 Hà Nội. Địa chỉ: Thôn Hương Trầm, xã Thư Lâm, Hà Nội.

Cửa hàng Số 15 Hà Nội. Địa chỉ: Số 3, phố Trung Liệt, phường Đống Đa, Hà Nội.

Cửa hàng Số 28 Hà Nội. Địa chỉ: Số 9, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Hà Nội.

Cửa hàng Số 64 Hà Nội. Địa chỉ: Số 85 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 25 Hà Nội. Địa chỉ: Số 110, thôn 1 Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 48 Hà Nội: Địa chỉ: Số 380, Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 1 Hà Nội: Địa chỉ: 13, TT13, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 24 Hà Nội. Địa chỉ: No-09LK-12, khu đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương, Hà Nội.

Cửa hàng Số 37 Hà Nội. Địa chỉ: Số 89, phố Đại An, phường Hà Đông, Hà Nội.

Cửa hàng Số 51 Hà Nội. Địa chỉ: Số 109, phố Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội.

Cửa hàng Số 67 Hà Nội. Địa chỉ: LK 275, khu Cổng Đồng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 68 Hà Nội: Địa chỉ: Số 82B, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Nội.

Cửa hàng Số 69 Hà Nội: Địa chỉ: Số 06, liền kề 40, Khu dịch vụ AB Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Cửa hàng Số 11 Hà Nội: Địa chỉ: Số 67 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Cửa hàng Số 19 Hà Nội. Địa chỉ: 32A Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Cửa hàng Số 57 Hà Nội. Địa chỉ: Số 809, đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 8 Hà Nội. Địa chỉ: Thôn An Hạ, Hà Nội.

Cửa hàng Số 13 Hà Nội. Địa chỉ: Lô 16-TT20, KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 14 Hà Nội. Địa chỉ: SH77, đường Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 56 Hà Nội: Địa chỉ: Số 45, ngõ 15 Ngọc Hồi, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Cửa hàng Số 66 Hà Nội. Địa chỉ: 1122 Nguyễn Khoái, Hà Nội.

Cửa hàng Số 12 Hà Nội. Địa chỉ: 134 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Cửa hàng Số 20 Hà Nội. Địa chỉ: Số 111, Vũ Xuân Thiều, tổ 12, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Cửa hàng Số 33 Hà Nội. Địa chỉ: Số TT2-08, đường Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 40 Hà Nội. Địa chỉ: Số 296, đường Nguyễn Văn Linh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 43 Hà Nội. Địa chỉ: Số 32, Ngõ 81, phố Đức Giang, Hà Nội.

Cửa hàng Số 44 Hà Nội. Địa chỉ: Số 105, đường Lý Sơn, Tổ 32, phường Ngọc Thuỵ, Hà Nội.

Cửa hàng Số 41 Hà Nội. Địa chỉ: Đội 4, xã Yên Lãng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 52 Hà Nội. Địa chỉ: Lô E 10-14, Khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 18 Hà Nội. Địa chỉ: Số 11 Khu tập thể trường CĐ Xây dựng số 1, Trung Văn, Hà Nội.

Cửa hàng Số 34 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 23-TT4, đường Foresa 4, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Cửa hàng Số 35 Hà Nội. Địa chỉ: Nhà C4X3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, đường Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội.

Cửa hàng Số 23 Hà Nội. Địa chỉ: Số 159 QL1A, tiểu khu Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, Hà Nội

Cửa hàng Số 60 Hà Nội. Địa chỉ: Số 129, đường Lạc Trị, xã Phúc Thọ, Hà Nội.

Cửa hàng Số 16 Hà Nội. Địa chỉ: Khu đường trục Bắc Nam, TDP Du Nghệ, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Cửa hàng Số 46 Hà Nội. Địa chỉ: Thửa đất 108, tờ bản đồ 30, xóm 3, Cầu Vai Réo, Thôn 7, xã Phú Cát, Hà Nội.

Cửa hàng Số 5 Hà Nội. Địa chỉ: Thôn Xuân Kỳ, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Cửa hàng Số 36 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 02, làng Thái Ninh, Thôn Cộng Hoà, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Cửa hàng Số 53 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 97, Đường 14, Thôn Phú Nghĩa, xã Kim Anh, Hà Nội

Cửa hàng Số 54 Hà Nội. Địa chỉ: Số 172, QL3, Thôn Đường 3, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Cửa hàng Số 61 Hà Nội. Địa chỉ: Số 6 Ngõ 2 Thôn Điền Xá, xã Nội Bài, Hà Nội.

Cửa hàng Số 63 Hà Nội. Địa chỉ: Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 6, Thôn Phú Ninh, xã Kim Anh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 39 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 9/1, phố Trần Hưng Đạo, Sơn Tây, Hà Nội.

Cửa hàng Số 49 Hà Nội. Địa chỉ: Số 166 đường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội.

Cửa hàng Số 65 Hà Nội. Địa chỉ: Số 18, Thôn 3, Hòa Lạc, Hà Nội.

Cửa hàng Số 70 Hà Nội. Địa chỉ: Thôn 3, xã Hạ Bằng, Hà Nội.

Cửa hàng Số 6 Hà Nội. Địa chỉ: Số 517 Thanh Lương, xã Bình Minh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 31 Hà Nội. Địa chỉ: Số 109A, phố mới Bình Đà, xã Bình Minh, Hà Nội.

Cửa hàng Số 59 Hà Nội. Địa chỉ: Số 517 Thanh Lương, xã Bình Minh. Hà Nội.

Cửa hàng Số 2 Hà Nội. Địa chỉ: Số 635, đường Ngọc Hồi, Hà Nội.

Cửa hàng Số 26 Hà Nội. Địa chỉ: Số 143, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội.

Cửa hàng Số 45 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 34, phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Cửa hàng Số 50 Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 193, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Cửa hàng Số 17 Hà Nội. Địa chỉ: Số 24, xóm Vân Hòa, xã Vân Tảo, Hà Nội.

Cửa hàng Số 22 Hà Nội. Địa chỉ: Đội 7, xã Thường Tín, Hà Nội.