Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Nguyễn Minh Hùng (30 tuổi, trú thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.

Ba đối tượng trong đường dây cũng bị tạm giữ gồm: Bùi Hữu Minh (39 tuổi, trú xã Hàm Kiệm), Võ Trí Hùng (45 tuổi, trú phường Mũi Né) và Lê Hoàng Hải (52 tuổi, trú xã Tuyên Quang) để điều tra về hành vi liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại một số xã, phường khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua website Bong88 (Viva88).

Nhận định đây là đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4 năm nay, Bùi Hữu Minh liên hệ Nguyễn Minh Hùng để mua tài khoản cá cược bóng đá trên website Bong88. Sau đó, Minh chia nhỏ thành nhiều tài khoản thành viên rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Tham gia đường dây này, Võ Trí Hùng và Lê Hoàng Hải cũng đã sử dụng các tài khoản được cấp để tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này hơn 3,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.