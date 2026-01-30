Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch trong 2 tháng lên đến gần 25 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi) cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập 5 đối tượng trên để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, tháng 12/2025, Khải nhận 3 tài khoản đăng nhập của 1 website cá độ từ 1 người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.

Sau đó, Khải chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản khác nhau để trực tiếp cá cược; đồng thời, giao cho Sỹ, Huy, Hiếu và Thiện cùng các con bạc khác tham gia cá cược bóng đá.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2025 đến nay, các con bạc trong đường dây đã tham gia cá cược bóng đá với số tiền giao dịch lên đến gần 25 tỷ đồng.